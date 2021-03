Leonardo: la Prima Puntata della Serie Evento stasera 23 marzo su Rai1

Anticipazioni TV

Una grande produzione europea guidata da Lux Vide e Rai Fiction. La serie su Leonardo Da Vinci debutta questa sera 23 marzo su Rai1 in prima visione assoluta.

Va in onda questa sera 23 marzo alle 21:25 su Rai1 la prima puntata della serie evento Leonardo. Questa grande produzione tenta di svelare per la prima volta il mistero dell’uomo nascosto dietro al genio. Leonardo è il primo progetto a guida italiana dell’alleanza tra i tre grandi broadcaster pubblici dell’Europa continentale: Rai, France Télévisions e la tedesca ZDF.



Leonardo: Leonardo: Il primo trailer della serie evento - HD

Diretta da Dan Percival e Alexis Sweet, la serie si avvale di un cast d’eccezione guidato da Aidan Turner nel ruolo di Leonardo accanto al quale recitano Matilda De Angelis, Carlos Cuevas, Alessandro Sperduti, James D'Arcy, Robin Renucci, Flavio Parenti, Miriam Dalmazio, Antonio De Matteo, con Freddie Highmore e con la partecipazione straordinaria di Giancarlo Giannini nel ruolo di Andrea del Verrocchio. Prodotta per parte italiana da Lux Vide con Rai Fiction, la serie evento Leonardo sarà visibile anche in 4k sul canale via satellite Rai4K disponibile al numero LCN 210 della piattaforma tivùsat.

Leggi anche Leonardo: Chi è Aidan Turner, l'affascinante protagonista della serie in arrivo su Rai 1

Leonardo: la trama della prima puntata di stasera 23 marzo

La storia di Leonardo inizia a Milano nel 1506. Leonardo da Vinci viene arrestato con l'accusa di avere avvelenato Caterina da Cremona. Dopo aver dichiarato la sua innocenza a Stefano Giraldi, un giovane ufficiale del Podestà, Leonardo ricorda i suoi giorni da apprendista nella bottega di Andrea del Verrocchio, dove incontra per la prima volta la modella Caterina. Leonardo si scontra con la difficoltà di permeare la sua arte di verità e incontra grandi ostacoli nella sua carriera artistica. Mentre i successi di Leonardo vengono riconosciuti e cresce la sua reputazione, una decisione rischiosa potrebbe distruggere tutto quello per cui ha lavorato. Dopo avere trovato un alleato inatteso, Leonardo riceve sostegno attraverso nuove commissioni.

Leggi anche Leonardo, la storia "nuova" di un genio pieno di umanità e conflitto: Una chiacchierata con il cast e i creatori della serie

Leonardo: puntate, episodi e altre curiosità sulla fiction

La storia di Leonardo si sviluppa in quattro puntate, per un totale di otto episodi, per raccontare il genio e la personalità complessa ed enigmatica del celebre visionario artista che ancora oggi rimane un segreto avvincente. L'intento della serie è quello di svelare il mistero di uno dei personaggi più affascinanti della Storia. Conosciamo tutti le sue opere d’arte, ma il suo carattere è ancora ignoto. Cosa muoveva la sua infinita immaginazione? Quale travaglio nascondevano le sue più grandi creazioni? Chi era la donna misteriosa che ha ispirato il suo capolavoro perduto, Leda col cigno, di cui restano solo copie dalla simbologia enigmatica? Leonardo era il figlio illegittimo di un notaio, Piero Da Vinci.

Non riconosciuto dal padre e abbandonato dalla madre, il bambino fu affidato ai nonni paterni che lo crebbero in condizioni durissime. Osservare la natura divenne per Leonardo l’unica via di fuga possibile. La solitudine impostagli da bambino,una volta adulto, diventa un’esigenza: la condizione indispensabile per inseguire e soddisfare la sua curiosità. Usava l’arte per realizzare opere che glorificassero Dio e la scienza per creare armi, mappe e opere d’ingegneria che rafforzavano il potere di brutali tiranni. Nessun sacrificio era troppo grande, ma nessun risultato era mai abbastanza.

Realizzò capolavori come l’Ultima cena, ma molte altre opere rimasero incomplete, perché non raggiungevano, secondo il suo severissimo giudizio, i traguardi impossibili che Leonardo aveva imposto a se stesso. La serie ha inizio con Leonardo poco più che ventenne; lavora come apprendista nella bottega di Andrea Del Verrocchio a Firenze, dove incontra Caterina Da Cremona che posa come modella. Ogni episodio si concentra su una delle opere di Leonardo, alcune radicate nella memoria collettiva, altre meno note al grande pubblico: non solo dipinti, ma anche invenzioni, macchine da guerra, grandi sculture in bronzo. In ogni episodio si svela la vicenda che si nasconde dietro ogni opera per raccontare il serrato dialogo che si stabilisce tra questa, la formazione intellettuale di un grande artista e la complessità di un uomo quale è stato Leonardo.

Ogni episodio metterà in luce la relazione tra vita e opera d’arte, formazione intellettuale e complessità umana di un grande artista come Leonardo. Leonardo svela per la prima volta il mistero dell’uomo nascosto dietro al genio. È la storia di come l’artista più grande che il mondo abbia mai conosciuto scopre che esiste qualcosa di più importante dell’arte: il prezzo della genialità.

Leonardo, la Prima Puntata della Serie Stasera su Rai 1