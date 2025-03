Le Onde del Passato: Stasera, 7 marzo 2025, va in onda la Quarta Puntata della Fiction di Canale5. Ecco le Anticipazioni

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento con i misteri de Le Onde del Passato. La quarta puntata della Fiction con Anna Valle e Giorgio Marchesi va in onda questa sera su Canale5. Riusciranno Anna e Luca a scoprire cosa c'è dietro l'omicidio di Zan e a quella terribile notte che ha cambiato per sempre la vita della Reali e di Tamara?

I misteri continuano nelle puntate de Le Onde del Passato. La Fiction con Anna Valle e Giorgio Marchesi torna a farci compagnia nella prima serata di Canale5, con due avvincenti episodi in onda il 7 marzo 2025, alle ore 21.35.

Nuovi segreti si sono aggiunti e si aggiungeranno al già intricato e traumatico passato di Anna Reali, tornata all’Elba per aiutare la sua amica Tamara a prendersi la loro vendetta. Ma il destino ha deciso di rimetterle in pericolo e l’azzurro mare dell’isola si è trasformato in una valle di sangue e lacrime. Appuntamento dopo appuntamento, la verità si fa sempre più vicina ma anche più difficile da digerire. Scopriamo insieme cosa succederà oggi.

Le Onde del Passato: ecco cosa è successo nelle puntate precedenti

Prima di scoprire cosa ci rivelano le anticipazioni della quarta puntata de Le Onde del Passato, ecco il riassunto degli eventi salienti accaduti nelle puntate precedenti.

Nella seconda puntata de Le Onde del Passato, Anna ha scoperto che Michela, la moglie di Luca, è la donna che le ha adescate e drogate la notte dello stupro. La Reali ha trovato la collana che aveva quella terribile sera e ha cercato di tenere nascosta la cosa a Bonnard, spaventata che lui scoprisse che è stata probabilmente lei a ucciderla, dandole un colpo in testa per riuscire a fuggire. Purtroppo la verità è venuta alla luce. Anna ha dovuto affrontare il suo innamorato, che non solo ha capito che la madre di suo figlio non è mai realmente fuggita ma anche che era invischiata in loschi traffici di cui lui non sapeva nulla.

Dopo l’aggressione di Tamara in carcere nella terza puntata della Fiction, Anna ha ricevuto pesanti minacce da un anonimo e nonostante la dura lite con Luca, ha deciso di giocarsi il tutto per tutto e di avvertire il poliziotto. Bonnard - che intanto è stato costretto a rivelare a Lorenzo della morte della sua mamma – ha deciso di credere un’ultima volta alla Reali e ha cominciato a indagare. Beatrice ha fatto una scoperta molto importante e ha portato il suo collega a legare il caso all’ex commissario Giuseppe Puccini. L’uomo si è rivelato un agente colluso. Purtroppo la verità è stata scoperta anche da Anna tramite la confessione del figlio di Gaetano, che si è rivelato uno dei ragazzi che hanno stuprato lei e Tamara quella terribile notte.

Anna ha deciso di affrontare Giuseppe da sola ma il poliziotto, ben più abile di lei, ha cercato di impedirle di rivelare il suo segreto e ha tentato di strozzarla. Mia, accorsa in quel momento, ha impedito a Giuseppe di uccidere l’amica di sua madre ma ha finito per ammazzare l’ex agente. Anna ha coperto la giovane e l’ha nascosta da Luca, arrivato sul luogo troppo tardi.

Le Onde del Passato: ecco le Anticipazioni della Quarta puntata in onda Stasera su Canale5

Anna ha protetto Mia e ha impedito che Luca scoprisse che a uccidere Giuseppe è stata proprio la figlia di Tamara. Le due sono tornate al b&b ma la coscienza di Mia ribolle. La giovane è messa a dura prova per quello che ha fatto e non trova pace. Anna tenta di aiutarla e con lei anche Gennaro che pensando di poter essere il nonno della giovane, cerca di sostenerla in questo momento difficile. Luca viene assegnato al caso della morte di Puccini e Beatrice gli è accanto. La giovane, appena salita di grado, è destinata a fare una terribile scoperta che cambierà, di nuovo, la sua vita.

Le Onde del Passato va in onda in prima serata su Canale5.