Le Onde del Passato: la Seconda Puntata va in onda Stasera 21 febbraio 2025 su Canale5

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella seconda puntata de Le Onde del Passato, la Fiction con Anna Valle e Giorgio Marchesi in onda questa sera su Canale5. Ecco le anticipazioni.

Questa sera, 21 febbraio 2025, appuntamento con la seconda puntata de Le Onde del Passato. La Fiction con Anna Valle e Giorgio Marchesi va in onda su Canale5 in prima serata e ci porta sull’isola d’Elba per far luce su un intricato segreto. Anna Reali, interpretata dalla Valle, torna sull’isola dopo vent’anni dalla terribile violenza subita insieme alla sua amica Tamara e deve affrontare di nuovo il suo passato, violento e in movimento come le onde del mare. Scopriamo insieme cosa succederà nel secondo episodio che vedremo alle ore 21.40.

Le Onde del Passato: ecco cosa è successo nella prima puntata

Le Onde del Passato bissa il suo appuntamento e torna questa sera, venerdì 21 febbraio 2025. Nella prima puntata in onda lo scorso mercoledì, Anna è tornata all’Elba dopo una chiamata piuttosto concitata da parte di Tamara, la sua amica d’infanzia, con cui ha condiviso un bruttissimo episodio di violenza. La Reali non ha potuto rifiutare l’invito sull’isola soprattutto perché Tamara ha trovato, e rapito, uno degli uomini che quella tremenda sera hanno abusato di loro, l’avvocato Zan.

Anna si è ritrovata di nuovo nel luogo da cui per anni ha cercato di tenersi lontana e ha dovuto affrontare ricordi che avrebbe voluto solo cancellare. Si è trovata soprattutto a dover aiutare Tamara in una situazione imprevista: la morte di Zan. Qualcuno ha cercato di incastrare la donna, proprietaria di un B&B, ma chi? E questo è legato al loro passato o è stato uno strano scherzo del destino? Nella vita di Anna è poi ricomparso Luca Bonnard, ora commissario di Polizia che indaga sul caso della morte di Zan ma in passato colui che ha salvato la Reali dall’annegamento, proprio quella terribile notte. Tutto sembra essere una coincidenza ma stavolta, forse, non si tratta del caso ma di un preciso e chiaro disegno per svelare misteri e segreti, troppo tempo tenuti nascosti.

Le Onde del Passato, Anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata in onda stasera su Canale5

Scopriamo insieme cosa succederà nella seconda puntata de Le Onde del Passato, in onda questa sera – 21 marzo 2025 – su Canale5:

Bonnard è deciso a indagare sui simboli di un braccialetto che ha trovato in una foto. Le sue indagini lo portano a collegare Anna e Tamara allo yacht di Zan, ancora ancorato al porto. Gianni, lo strano ed enigmatico pittore, sembra nascondere delle verità sul passato di Anna ma quando è sul punto di rivelarle, un incidente gli impedisce di parlare. Anna e Luca si confrontano ma la Reali non riesce a raccontare all’ispettore tutta la verità sulla sua amica. Bonnard capisce di essere attratto da Anna e in lui si fa largo un doloroso conflitto, che lo porta a ripensare costantemente alla moglie e alla sua dolorosa perdita ma anche al fatto che la donna per cui sta iniziando a provare dei sentimenti, è innegabilmente coinvolta nel caso che sta seguendo. Intanto Anita trova inaspettato conforto nel generale, ospite del B&B e anche lui segnato da un terribile dolore.

Le Onde del Passato va in onda in prima serata su Canale5.