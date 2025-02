Le Onde del Passato: La Terza Puntata della Fiction va in onda Stasera, venerdì 28 febbraio 2025, su Canale5

Anticipazioni TV

Terzo imperdibile appuntamento con Le Onde del Passato, la fiction su Canale5 con Anna Valle e Giorgio Marchesi. Siamo arrivati a un punto cruciale della storia e tanti misteri sono già venuti al pettine ma altri devono ancora essere svelati e non sarà facile. Ecco le anticipazioni dell'episodio in onda questa sera.

Questa sera, venerdì 28 febbraio 2025, nuovo appuntamento con Anna Valle e Giorgio Marchesi protagonisti de Le Onde del Passato. La Fiction in onda alle ore 21.39 su Canale5 arriva alla sua terza e imperdibile puntata. Tanti i misteri già risolti da Anna e Luca ma tanti altri sono ancora da capire, soprattutto dopo che la Reali ha scoperto l’identità della bella ragazza che aveva accolto lei e Tamara sullo yacht di Zan. Ma vediamo insieme cosa vedremo nella terza puntata in onda oggi.

Le Onde del Passato: ecco cosa è successo nelle puntate precedenti

Nella prima puntata de Le Onde del Passato, Anna è tornata all’Elba chiamata dalla sua amica Tamara. La donna ha trovato uno degli uomini che, vent’anni prima, le avevano costrette a una notte di violenza, a cui sono riuscite a sfuggire per miracolo. Le cose si sono complicate quando l’uomo, un avvocato di successo, è stato trovato morto nel capanno in cui Tamara lo aveva segregato. La polizia ha quindi cominciato a indagare su quanto accaduto e il caso è stato affidato a Luca Bonnard, che quella stessa notte di anni prima, aveva salvato Anna dall’annegamento e che non ha mai dimenticato gli occhi terrorizzati della ragazza.

Dopo aver trovato la pistola che ha ucciso l’avvocato Zan nella cassaforte di Tamara, Luca ha dovuto arrestare la donna, proprietaria di un B&B zen. Anna ha deciso di rimanere all’Elba per aiutare l’amica e per stare vicino alla figlia di lei, frutto della violenza di vent’anni prima. Con il tempo molti nodi sono venuti al pettine e la Reali, nella seconda puntata della Fiction, è riuscita a collegare Giovanni, il figlio pittore di Anita, a quella terribile sera. Il giovane, allora adolescente, era sullo yacht di Zan ma prima che potesse parlargli e scoprire altri da lui altri particolari su quanto accaduto, Giovanni è morto. Dai primi rilevamenti sembra si sia trattato di suicidio ma né Anna né Luca credono che sia così. Il giovane uomo è sicuramente stato spinto dalla scarpata.

A complicare le cose ci si è messa la giornalista Stefania Orsini, ospite del B&B, che ha pubblicato un articolo senza curarsi che, con questo, Anna e Tamara sarebbero state ancora di più nei guai e Mia avrebbe scoperto di essere frutto di una violenza sessuale. La polizia ha scoperto anche che Zan era tornato all’Elba proprio per verificare se Mia fosse sua figlia. Il test del DNA da lui eseguito ha scongiurato questa ipotesi.

Anna ha infine scoperto che la bella donna che le aveva accolte sullo yacht e che era complice dei tre ragazzi che le hanno violentate, era la moglie scomparsa di Luca. La donna è presumibilmente morta nell’affondamento della barca di Zan ma Bonnard non ricorda di averla trovata. La sua immersione è stata infatti fermata da un problema alle bombole di ossigeno, che lo ha talmente stordito da impedirgli di ricordare qualsiasi cosa successa sott'acqua. La Reali ora a conoscenza di una verità ancora più terribile, ha deciso di non mostrargli la collana della moglie da lui trovata e ora nelle sue mani. Prima di farlo vuole scoprire chi c’è dietro all’acquisto del costoso monile di corallo, che la donna indossava quella notte.

Le Onde del Passato: ecco le Anticipazioni della terza puntata in onda questa sera su Canale5

Nella terza puntata de Le Onde del Passato, in onda questa sera su Canale5, Luca comincerà a capire che sua moglie Michela, scomparsa da anni, ha avuto un ruolo centrale nelle vicende che si sono consumate sullo yacht Slang. Questa terribile scoperta lo mette in crisi ma soprattutto pregiudica il rapporto, appena nato, con Anna. I due si trovano in crisi, soprattutto perché la Reali gli nasconde ancora la collana di Michela, che lui stesso ha trovato e che la pilota gli ha sottratto mentre era svenuto. Oltre a questo, i due ormai innamorati, troveranno un archivio segreto che potrebbe finalmente fare luce su altri importanti segreti. Ma l’onda d’urto di tutto questo finirà per impedire ad Anna e Luca di stare insieme?

Le Onde del Passato va in onda in prima serata su Canale5.