Le Onde del Passato: da stasera, mercoledì 19 febbraio 2025, arriva su Canale 5 la nuova Fiction con Anna Valle

Anna Valle e Giorgio Marchesi sono i protagonisti della nuova fiction in prima serata su Canale5, le Onde del Passato. Scopriamo insieme di cosa parla e vediamo le anticipazioni della prima puntata in onda questa sera.

Parte questa sera, mercoledì 19 febbraio 2025, un nuovo appuntamento con le Fiction di Canale5. In prima serata arriva Le Onde del Passato, una serie TV che vede i protagonisti interpretati da Anna Valle e Giorgio Marchesi, affrontare una rete di bugie, di violenze e di omissioni, per far luce su un mistero che lega passato e presente.

Questa settimana la Fiction va in onda per ben due volte. Sarà infatti trasmessa sia oggi, mercoledì 19 febbraio 2025, sia venerdì 21 febbraio 2025. Nelle prossime settimane la programmazione dovrebbe prevedere un unico appuntamento, per un totale di 6 puntate. Scopriamo insieme la Trama e le anticipazioni della prima puntata di questa sera.

Le Onde del Passato: ecco la Trama della nuova Fiction di Canale5 con Anna Valle

Anna Valle e Giorgio Marchesi sono i protagonisti di una storia dove passato e presente fluiscono come le onde del mare. Le Onde del Passato ci porta sull’isola D’Elba, dove Anna Reali, pilota di linea, deve tornare per aiutare la sua amica Tamara, vittima come lei di una terribile violenza. Anna si trova a fare i conti con un ricordo doloroso, una ferita ancora aperta che lei ha tentato di rimarginare chiudendosi a riccio e lasciando la sua terra natale. Ma un arrivo improvviso, seguito da una telefonata, cambiano tutto e la fanno ripiombare in quei luoghi dove la natura ha ancora il sopravvento sull’uomo. Un luogo magico, circoscritto a tratti soffocante com’è soffocante il peso del passato.

Anna trova un valido aiuto nel commissario Luca Bonnard, colui che l’aveva salvata dall’annegamento quella stessa sera in cui la sua vita è cambiata del tutto. I due si ritrovano a camminare sul filo della passione e della verità, decisi a scoprire che misteri e che sordide trame si nascondono in quell’evento che ha rivoluzionato l’esistenza di Anna e Tamara ma ha anche portato, tra loro, la giovane Mia, a cui la Reali si ritrova a fare da madre.

Le Onde del Passato, Anticipazioni prima puntata: ecco cosa vedremo stasera su Canale5

Scopriamo qualcosa in più sulla trama de Le Onde del Passato con le anticipazioni della prima puntata della Fiction, in onda questa sera – 19 febbraio 2025 – su Canale5.

Anna Reali è una pilota di linea appena promossa. La Reali è molto felice della sua vita ma sembra nascondere, sempre, un velo di tristezza. E in effetti Anna ha davvero qualcosa da tenere segreto sia agli altri che a se stessa. Vent’anni prima è stata vittima di una violenza di gruppo. Con lei c’era Tamara, la sua amica del cuore, da cui si è separata per trovare una nuova felicità, lontana dai brutti ricordi. Anna si è costruita intorno una corazza. È una donna determinata e adrenalinica ma sotto sotto la ferita continua a sanguinare. Purtroppo il passato torna a bussare alla sua porta quando Tamara la chiama per chiederle aiuto. La donna vuole che la sua amica torni all’Isola d’Elba perché ha finalmente trovato uno degli uomini che, anni prima, le hanno violentate. Tamara gestisce un B&B sull’isola e nell’avvocato Zan, uno dei suoi ospiti, riconosce uno dei suoi aguzzini; decide quindi di rapirlo e di aspettare l’arrivo di Anna per interrogarlo e scoprire i nomi delle persone che erano con lui quella tremenda notte.

Anna ovviamente accetta di tornare a casa, convinta di mettere un punto a una storia che la tormenta da una vita e che sia per lei che per la sua amica è ancora viva… anzi lo è soprattutto per Tamara, rimasta incinta durante la violenza e ora mamma di una splendida ragazza, Mia, che non sa la verità sulla sua nascita. Le due donne riprendono in mano il doloroso passato ma qualcosa va storto e l’avvocato Zan viene trovato morto. Tamara viene subito portata in carcere con l’accusa di omicidio e Anna è costretta a rimanere sull’isola per occuparsi del B&B ma anche di Mia. A darle una mano c’è, per fortuna, il commissario Luca Bonnard. Il poliziotto ricorda perfettamente la Reali, visto che è stato lui a salvarla dall’annegamento dopo che, per sfuggire al gruppo di criminali, si era buttata in mare. Luca riconosce Anna, soprattutto i suoi occhi che, sebbene spaventati, brillavano come fari nella notte.

Le Onde del Passato: il cast della nuova Fiction con Anna Valle e Giorgio Marchesi

Scopriamo insieme il cast de Le Onde del Passato:

Anna Valle è Anna Reali : Anna è una pilota d’aerei appena promossa ai voli di linea. La donna è costretta a tornare sull’Isola d’Elba per aiutare la sua amica Tamara e per stare vicina alla figlia di lei, Mia. Con Tamara, Anna condivide un orrore del passato che riemerge violento dopo anni. Divisa tra il desiderio di rimanere calma e posata e quello di buttare fuori tutta la sua tristezza, la donna si confronta con segreti e rivelazioni, accompagnata in questo percorso dal commissario Luca Bonnard;

è : Anna è una ai voli di linea. La donna è costretta a tornare sull’Isola d’Elba per aiutare la sua amica Tamara e per stare vicina alla figlia di lei, Mia. Con Tamara, Anna condivide un che riemerge violento dopo anni. Divisa tra il desiderio di rimanere calma e posata e quello di buttare fuori tutta la sua tristezza, la donna si confronta con segreti e rivelazioni, accompagnata in questo percorso dal commissario Luca Bonnard; Giorgio Marchesi è Luca Bonnard : carismatico commissario di Polizia , Luca segue più il suo istinto che le regole, cosa che fa infuriare – molto spesso – i suoi superiori. Anche lui è stato lontano dall’Elba per anni; ha infatti vissuto a Torino con suo figlio Lorenzo , con cui ha un rapporto conflittuale e che sta ancora soffrendo per la scomparsa, misteriosa, di sua madre. La morte dell’avvocato Zan lo porterà a dover bilanciare la sua attrazione per Anna con il suo senso del dovere ;

è : carismatico , Luca segue più il suo istinto che le regole, cosa che fa infuriare – molto spesso – i suoi superiori. Anche lui è stato lontano dall’Elba per anni; ha infatti con , con cui ha un e che sta ancora soffrendo per la scomparsa, misteriosa, di sua madre. La morte dell’avvocato Zan lo porterà a dover la sua con il suo ; Irene Ferri è Tamara Valente : Tamara è la proprietaria del B&B Le Sirene ed è uno spirito libero fragile ma determinato. È lei che richiama Anna all’Elba dopo aver riconosciuto uno dei loro aggressori e dopo averlo rapito. Purtroppo l’uomo viene trovato morto e Tamara accusata di omicidio . Portata in prigione, chiede alla sua amica di occuparsi dei suoi affari e di sua figlia, che ignora quali segreti nasconda sua madre e quanta sofferenza abbia dovuto affrontare;

è : Tamara è la ed è uno ma determinato. È lei che dopo aver riconosciuto uno dei loro aggressori e dopo averlo rapito. Purtroppo l’uomo viene trovato morto e Tamara . Portata in prigione, chiede alla sua amica di occuparsi dei suoi affari e di sua figlia, che ignora quali segreti nasconda sua madre e quanta sofferenza abbia dovuto affrontare; Margot Adam è Mia : Mia è la figlia di Tamara ed è una giovane donna ambiziosa , che sogna di conoscere il mondo oltre l’isola. A volte impulsiva ma sempre appassionata, è un valido aiuto per la madre con il B&B. Anna le sta vicina quando sua madre viene arrestata ed è lei ad aiutarla a fare i conti con verità scomode , che metteranno in dubbio i suoi stessi sogni;

è : Mia è la ed è una , che sogna di conoscere il mondo oltre l’isola. A volte impulsiva ma sempre appassionata, è un valido aiuto per la madre con il B&B. Anna le sta vicina quando sua madre viene arrestata ed è lei ad aiutarla a , che metteranno in dubbio i suoi stessi sogni; Enea Barozzi è Lorenzo Bonnard : Lorenzo è il figlio ribelle di Luca , in costante collisione con il padre. È tornato malvolentieri all’Elba e non riesce ad abituarsi alla nuova realtà isolana. Non ama particolarmente il mare ma pur di essere indipendente comincia a lavorare al diving di Porto Azzurro. Il ragazzo rimane profondamente colpito da Mia , che gli fa scoprire un lato di sé e dell’isola che non conosceva.

è : Lorenzo è il , in costante collisione con il padre. È e non riesce ad abituarsi alla nuova realtà isolana. Non ama particolarmente il mare ma pur di essere indipendente comincia a lavorare al diving di Porto Azzurro. Il ragazzo rimane profondamente , che gli fa scoprire un lato di sé e dell’isola che non conosceva. Silvia Mazzieri è Beatrice Puccini: Beatrice è la viceispettrice di Polizia. È una donna ambiziosa e brillante che aiuta Luca a risolvere il caso dell’avvocato Zan, arrivando lei stessa a scoprire delle verità sconvolgenti.

Nel cast anche:

Valeria Milillo che interpreta Anita Giusti , collaboratrice di Tamara;

che interpreta , collaboratrice di Tamara; Fausto Maria Sciarappa che interpreta Paolo Marra , l’avvocato che difende Tamara;

che interpreta , l’avvocato che difende Tamara; Andrea Tidona che interpreta Gaetano Di Lentini , un generale in pensione, ferito da una dolorosa perdita;

che interpreta , un generale in pensione, ferito da una dolorosa perdita; Maria Rosaria Russo e Vittoria Mangani sono Stefania Orsini e sua figlia Marta ;

e sono e ; Maria Sole Mansutti che interpreta l’insegnante Rosa Bianchi.

Le Onde del Passato va in onda in prima serata su Canale5.