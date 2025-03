Le Onde del Passato: La Quinta Puntata della Fiction va in onda Stasera, venerdì 14 marzo 2025, su Canale5

Anticipazioni TV

Quinto e penultimo appuntamento con Le Onde del Passato, la fiction di Canale5 con Anna Valle e Giorgio Marchesi. Tanti misteri e segreti sono ancora da risolvere. Chi ha ucciso Zan e chi sta aiutando Anna e Tamara?

I misteri si infittiscono e manca poco per scoprire cosa stia succedendo all’Elba e chi ci sia dietro alla brutale violenza subita da Anna e Tamara vent’anni prima. Nella quinta puntata de Le Onde del Passato, in onda questa sera - venerdì 14 marzo 2025 – su Canale5 alle ore 21.40, nuovi tasselli verranno aggiunti all’intricato puzzle della Fiction che vede protagonisti Anna Valle e Giorgio Marchesi, impegnati alla ricerca di una verità che sta mietendo vittime, puntata dopo puntata. Scopriamo insieme le anticipazioni dell’episodio in onda oggi ma prima un piccolo ripasso di quanto accaduto sino a ora.

Le Onde del Passato: ecco cosa è successo nelle puntate precedenti

Nelle scorse puntate de Le Onde del Passato, Anna e Tamara hanno dovuto combattere per dimostrare di non essere le donne perfide e manipolatrici che molti cittadini dell’Elba credono siano. Le due, vittime di una violenza sessuale vent’anni prima, si sono trovate a fare i conti con il proprio passato, molto più brutale di quanto mai avessero immaginato. Sì perché dietro al tragico momento da loro vissuto, c’è un mistero o meglio un traffico criminale che sembra ruotare tutto intorno allo Slang, lo yacht su cui le giovani sono state trasportate e che è affondato portando con sé molte risposte.

Due dei violentatori di Anna e Tamara sono stati identificati ma c’è ancora un misterioso terzo uomo da identificare. Come se non bastasse Mia, per salvare Anna, ha ucciso l’ex commissario Giuseppe Puccini. Beatrice, sua figlia, è determinata a sapere cosa sia successo e nonostante abbia scoperto che suo padre ha aiutato Zan a farla franca, crede che il suo adorato papà non abbia meritato di essere ucciso.

Tra Mia e Lorenzo è amore; il ragazzo ha compreso che la sua giovane innamorata è coinvolta nella morte di Giuseppe ed è deciso a proteggerla ma ignora che Anna possa essere la responsabile della morte della sua mamma. Nella quarta puntata de Le Onde del Passato, Gaetano ha deciso di prendersi la colpa per la morte di Giuseppe e per proteggere la figlia di Tamara, che potrebbe essere sua nipote, si è fatto arrestare. Intanto al porto qualcuno ha accesso alle telecamere della sorveglianza ed è riuscito a cancellare diversi video che potrebbero incriminare sia la Reali che la giovane Mia. Chi sta cercando di aiutare le due e la stessa Tamara?

Le Onde del Passato: ecco cosa succederà nella puntata in onda Stasera su Canale5

Le Onde del Passato ci dà appuntamento per stasera, venerdì 14 marzo 2025. Nella quinta puntata della Fiction di Canale5, Anna e Luca vogliono scoprire chi sia il terzo uomo presente sullo yacht quella terribile notte. I due sono convinti che trovando questo ultimo tassello, tutta la verità verrà a galla. Nessuno ancora sa che questo misterioso individuo è molto più vicino di quanto loro credano. Un imprevedibile e drammatico evento coinvolge Mia. Tutta l’Elba si mobilita per dare una mano alla ragazza. Ma cosa sarà successo? Che altro dovranno affrontare la Reali e il suo amato Bonnard? Lo scopriremo questa sera in prima serata.

Le Onde del Passato va in onda in prima serata su Canale5.