La Promessa: Cruz colleziona omicidi ma come fa a farla sempre franca?

Cruz sta collezionando omicidi dalla prima puntata de La Promessa, la nostra Soap in onda su Rete4. La marchesa è sempre riuscita a farla franca e continuerà a farlo. Ma come è possibile che riesca a nascondere le sue colpe? Possibile che nessuno abbia qualche dubbio e indaghi su di lei?

Cruz è la nuova dark lady delle Soap. La Promessa ci ha fatto sentire meno la mancanza di Cayetana e Donna Francisca di Una Vita e de Il Segreto e ci ha permesso di conoscere un’altra donna ricca e spietata, decisa a imporre la sua autorità e le decisioni costi quel che costi. La marchesa de Lujàn è diventata la nostra cattiva preferita – Sheila Carter di Beautiful perdonaci – ma ci chiediamo molto spesso come faccia a farla sempre franca. Molte delle sue azioni potrebbe essere, a nostro avviso, facilmente scoperte ma pare che nella tenuta niente e nessuno – a parte qualche piccolo fremito – sospetti di lei. Ma come è possibile? Cerchiamo di capirlo insieme.

La Promessa: Cruz è un’assassina spietata

La Promessa è cominciata con il botto. La prima puntata è coincisa con il primo omicidio, quello di Tòmas, primogenito di Don Alonso e della sua prima, defunta, moglie. Il ragazzo, apparentemente al corrente di tutto, ha promesso a Jana di aiutarla a scovare chi ha ucciso sua madre (anche se sembra che Dolores possa essere ancora viva) ma non è riuscito a farlo. Il ragazzo ha imprudentemente affrontato la sua matrigna Cruz, certo che lei fosse tra i colpevoli, ed è stato assassinato a sangue freddo. La marchesa si è liberata facilmente e senza rimpianti del suo figliastro che, diciamolo, non gli è manco mai piaciuto. La scelta di ucciderlo è stata una mossa astuta sia perché così facendo ha messo a tacere chi avrebbe potuto metterla nei guai sia perché ha assicurato il titolo di erede al suo di figlio, Manuel, dando il via a tutti gli eventi che ben conosciamo de La Promessa.

La morte di Tòmas ha scatenato la Guardia Civile e pure Catalina e Don Alonso ma alla fine è stata liquidata anche piuttosto velocemente, con Cruz che l’ha fatta franca, dopo aver affrontato blande difficoltà. La marchesa ha sviato facilmente i sospetti e su questa prima morte potremmo chiudere pure un occhio… ma sulle altre avremmo qualcosa da ridire.

La Promessa: Cruz la fa sempre franca. Questione di fortuna e di buoni alleati

Cruz si è macchiata di sangue varie volte e potremmo presto scoprire che già in passato ha cercato di ammazzare qualcuno. La marchesa ha lasciato morire Don Fernando, suo cognato, non dandogli il medicinale per salvarlo da un attacco di cuore e ha pure escogitato l’assassinio di Curro, macchiandosi le mani con il sangue di Feliciano.

E qui arriva il nostro “appunto”. Possibile che nessuno abbia sospettato di lei. Don Alonso ha scatenato una vera e propria caccia all’assassino, convinto sin da subito che suo nipote fosse preso di mira da un sicario. Ma non gli è mai balenato che la vera responsabile fosse sua moglie. Forse per difendere la sua famiglia, forse per negare a se stesso che possa succedere, il marchese non ha mai puntato il dito contro la consorte e non lo ha fatto nemmeno dopo la morte di Tòmas, anche se sicuramente aveva capito che Cruz non aveva certo un grande affetto per il suo figliastro, nato dal grande amore di suo marito.

Cruz la farà franca anche con Petra, che avrà il dubbio che ci sia lei dietro l’agguato a Curro ma non troverà delle prove a suo carico. Cruz riesce a sfuggire alle sue colpe non solo perché escogita molto bene i suoi crimini ma anche perché ha potuto sempre contare su alleati capaci, come Don Lorenzo e pure la stessa Petra, che l’ha coperta più volte, anche quando ha tentato di avvelenare la Baronessa Elisa, che voleva la sua rovina.

La Promessa: Cruz verrà mai scoperta?

Pensiamo che nel gran finale de La Promessa molti nodi verranno al pettine e non solo per Jana. La ragazza ci auguriamo che coroni il suo sogno d’amore con Manuel e scopra cosa è successo davvero a sua madre ma speriamo anche che Cruz paghi per i suoi errori. Noi contiamo ancora su Petra, l’unica a sapere la verità su tutti i crimini della marchesa e l’unica ad avere un valido motivo per tradirla, ovvero quello di vendicarsi della morte di Feliciano, qualora scoprisse che è stata davvero la sua signora a provocare la dipartita del figlio. La cameriera potrebbe non solo consegnarla alla giustizia ma obbligarla a dire tutta la verità sin dall’inizio – e farla finire in sanatorio a far compagnia a Eugenia – oppure a ucciderla. Sì perché non ci parrebbe strano che come le altre dark lady spagnole a lei affini, la marchesa de Lujàn esca di scena morendo. Ci chiediamo però se alla fine tornerà in vita come successo con Cayetana alla fine della Soap. La signora di Acacias non è rientrata nel suo quartiere ma ha fatto sapere a noi fan di averci giocato un brutto scherzo e di essere ancora viva. Succederà anche a Cruz? Chissà! Sicuramente ve lo anticiperemo e racconteremo.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.