La Promessa Anticipazioni Spagnole: tre nuovi personaggi in arrivo nella Soap. Ecco chi sono...

Le Anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che sono in arrivo tre nuovi personaggi, che promettono di far tremare le trame della Soap. Scopriamo insieme chi sono.

Nelle prossime puntate de La Promessa conosceremo tre volti nuovi. Nella Soap stanno per arrivare dei nuovi personaggi, che promettono di fare tremare le trame e di dare un nuovo brio alla storia d’amore impossibile di Jana e Manuel. Scopriamo chi sono.

Anticipazioni La Promessa: è in arrivo Teresa de Lujan

Il primo personaggio che arriverà, in ordine di tempo, sarà Teresa. Della ragazza abbiamo già sentito parlare; è la cugina a cui Leonor scrive le sue lettere e a cui sembra essere molto legata. La giovane giungerà alla tenuta senza dire nulla al padre e lasciando suo zio, Don Alonso, un po’ in ansia. Si scoprirà che Teresa è figlia del fratello del marchese e che i due non hanno rapporti da tempo. La giovane apparirà subito come una ventata d’aria fresca sia per Leonor che per tutti a La Promessa, compreso Curro, di cui sembrerà avere un debole. Teresa mostrerà però molto presto di avere dei segreti e di non essere stata del tutto sincera. Un mistero aleggerà su di lei e sulla sua fuga da casa, dal momento in cui dirà alla cuginetta di presentarsi alla scuola di moda parigina, usando il suo nome. A peggiorare la situazione ci si metterà una sua vecchia nemica, che prometterà di rivelare tutto quello che sa su di lei, se lei non farà quello che vorrà. Chi sarà? Che altri misteri si celeranno? Lo scopriremo presto.

La Promessa Anticipazioni: Arriva Gregorio, un rivale per Don Romulo

Don Romulo verrà violentemente rimproverato sia da Cruz che da Don Alonso, dopo che la marchesa avrà scoperto Lope nelle cucine. Il maggiordomo rischierà la sua reputazione e il suo posto di lavoro e i marchesi non lo crederanno più in grado di gestire la tenuta con pugno fermo, esattamente come loro vorrebbero. Don Alonso gli comunicherà di aver ingaggiato un altro maggiordomo, un certo Gregorio, che arriverà molto presto e che si dimostrerà austero e freddo sebbene molto elegante e distinto. L’uomo, che farà paura, sarà davvero terribile e creerà un clima decisamente pesante tra il personale e non piacerà per nulla a Simona e a Candela.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Lorenzo, il padre di Curro, arriva alla tenuta

Il terzo personaggio, in ordine di tempo, ad arrivare alla tenuta, sarà Don Lorenzo De La Mata, il padre di Curro. Questo personaggio giungerà più tardi nelle trame della Soap ma vi anticipiamo che creerà molti problemi sia al figlio che ai cognati. L’uomo si dimostrerà essere privo di scrupoli e di affetto, tanto da aver scatenato le crisi isteriche della poteva Eugenia. Ma soprattutto non mostrerà alcun interesse verso suo figlio e si scoprirà che sarà già a conoscenza del fatto di non essere il suo vero padre. Questo strazierà il cuore del povero Curro ma lo porterà a voler sapere la verità, stavolta del tutto, sulla sua nascita.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.