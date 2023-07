La Promessa Anticipazioni Spagnole: Curro scopre la verità sulla sua nascita. Ecco chi è davvero suo padre!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Curro scoprirà molto presto la verità sulla sua nascita. Tutto questo succederà quando alla tenuta arriverà Don Lorenzo, il marito di Eugenia. Ecco tutto quello che accadrà nelle prossime puntate della Soap.

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che presto molti nodi verranno al pettine e molte verità verranno svelate. Protagonisti delle trame che andranno in onda prossimamente su Canale5, saranno Curro e Jana. Il giovane conte scoprirà delle novità sul suo passato e sulla sua nascita, che lo lasceranno senza parole. A rivelargliele non sarà solo la bella cameriera, in realtà sua sorella, ma anche un altro e nuovo personaggio che farà tremare la tenuta con i suoi intrighi. Scopriamo cosa succederà:

La Promessa Anticipazioni: Jana scopre la verità da Eugenia

Nelle puntate italiane de La Promessa, quelle che stanno andando in onda ora su Canale5, Jana vuole interrogare Eugenia e scoprire da lei la verità su cosa è davvero successo a sua madre. La ragazza dovrà però fare in modo che la sorella di Cruz recuperi la lucidità e convincerà Maria Fernandez a diminuire – senza farsi scoprire – il dosaggio del laudano che le è stato prescritto. Jana incontrerà qualche difficoltà e scatenerà persino una crisi isterica in Eugenia, che la riconoscerà. Ma la verità, nonostante questi ostacoli, finalmente verrà alla luce e la donna, molto provata dalla vita che ha vissuto, racconterà alla cameriera di come suo padre, il Barone, le abbia permesso di diventare madre, portandole il piccolo Curro e mettendoglielo tra le braccia.

Anticipazioni La Promessa: Jana rivela a Curro la verità sul suo passato

Eugenia darà a Jana la certezza che a inseguire lei, sua madre e il piccolo Marcos, è stato il Barone. La ragazza potrà quindi correre da suo fratello, per dirgli di avere la verità e per dimostrargli che quello che ha sempre cercato di dirgli, corrisponde al vero. Curro però farà ancora molta fatica ad abituarsi all’idea di essere vissuto nella menzogna e non darà retta a Jana neanche stavolta. A fargli cambiare totalmente opinione ma anche a dargli un enorme dolore, sarà il conte Don Lorenzo de La Mata, suo padre.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Curro scopre di non essere figlio di Don Lorenzo

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap arriverà un nuovo personaggio molto inquietante. Si tratterà del Conte Don Lorenzo De La Mata, il marito di Eugenia e padre (adottivo) di Curro. Il ragazzo sarà molto felice di rivederlo dopo tanto tempo ma presto si pentirà di averne sentito la mancanza. Il conte non solo tratterà con disprezzo suo figlio ma finirà persino per rivelargli una verità agghiacciante e travolgente, che spingerà il giovane a rivedere tutta la sua vita. Dopo una violenta discussione tra i due, Don Lorenzo - furioso con lui perché convinto che voglia distruggerlo, dopo aver scoperto della sua tresca amorosa con una contessa sua amica - confesserà a Curro di non essere il suo vero padre.

Anticipazioni e Trame La Promessa: Curro scopre chi è il suo vero padre

Curro sarà sconvolto dalla scoperta che Don Lorenzo non è suo padre e comincerà a pensare che i racconti di Jana corrispondano, purtroppo per lui, a verità. Il ragazzo starà malissimo e vorrà sapere tutto sulla sua nascita. Inizierà pure a capire di non essere figlio di Eugenia e che la sua vera madre sia veramente Dolores. Ma chi sarà il suo vero papà allora? Purtroppo la verità sarà drammatica molto più di quanto ci saremmo aspettati. Jana e suo fratello scopriranno che la persona che loro stanno cercando è… il Barone. Ebbene sì, sarà proprio il padre di Cruz ed Eugenia il vero padre del giovane conte e purtroppo balzerà alla mente che l’uomo abbia violentato Dolores, esattamente come successo con Pia. I due ragazzi, entrambi, rimarranno di sasso ma ora che tutti i misteri sono stati svelati, potranno contare l’uno sull’altra. Sarà davvero così o altre incognite li ostacoleranno?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.