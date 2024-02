La Promessa Anticipazioni Spagnole: Curro tra la vita e la morte!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che la vita di Curro sarà appesa a un filo. Il ragazzo sarà vittima di un incidente di caccia e rischierà di morire. Ecco cosa capiterà nei prossimi episodi della Soap in onda su Canale5, scopriamolo insieme!

Curro rischierà di morire! Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che il giovane conte – diventato il prossimo erede del marchesato di Lujàn – sarà vittima di un incidente durante la caccia. Il giovane rimarrà gravemente ferito e sebbene i soccorsi siano repentini, la sua vita rimarrà appesa a un filo. Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della Soap. Vi riveliamo però subito che quanto accaduto a Curro non sarà un incidente.

Anticipazioni Spagnole de La Promessa: Cruz e Lorenzo pronti a liberarsi di Curro

Curro sarà il nuovo marchese de Lujàn. Come vi abbiamo anticipato in alcuni nostri precedenti articoli, Curro scoprirà di essere il figlio di Don Alonso e cercherà di passare sempre più tempo con lui. Il grande affetto che il ragazzo mostrerà verso lo zio – ops padre – ma soprattutto il grande interesse che il ragazzo avrà nei confronti de La Promessa, spingeranno Manuel a lasciare che sia suo cugino a prendere il suo posto, come prossimo erede della famiglia, lasciando finalmente lui libero di seguire le sue passioni. Questa decisione non farà certo piacere a Cruz e Don Lorenzo, che ancora vogliono avere il controllo su tutto quello che li circonda e non lasciare che nessuno si metta in mezzo.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Cruz e Don Lorenzo sabotano la battuta di caccia

Don Lorenzo, che scoprirà che suo figlio rinuncerà al suo titolo di conte, deciderà di allearsi nuovamente con Cruz e stavolta di far fuori il giovane. I due saboteranno la battuta di caccia a cui parteciperà Curro e faranno in modo che il ragazzo rimanga vittima di un’arma da fuoco. Il ragazzo verrà colpito e le sue condizioni risulteranno immediatamente gravissime. Jana e Abel dovranno fare il possibile per impedire che il giovane muoia e la cameriera sarà l’unica in grado di fargli una trasfusione.

Trame e Anticipazioni La Promessa: La vita di Curro sarà appesa a un filo mentre Feliciano…

Curro non sarà il solo a rimanere vittima dell’attentato. A essere colpito, per errore, sarà anche Feliciano. Ma mentre per il primo ci saranno immediate cure e si procederà persino a una trasfusione, per il secondo l’operazione verrà svolta senza alcuna anestesia e in condizioni igieniche precarie. Il figlio di Petra morirà tra le braccia della madre mentre per Curro ci saranno ore al cardiopalma. Abel avrà persino paura di aver esagerato con l’etere e quindi di aver stordito il marchesino un po’ troppo, poi però il fratello di Jana riuscirà a svegliarsi, rassicurando sua sorella maggiore ma facendo infuriare Cruz.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.