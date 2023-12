La Promessa Anticipazioni: Pia caccia Petra dalla tenuta. L'ora della vendetta è giunta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che Pia farà cacciare Petra dopo aver scoperto che la donna ha rapito suo figlio. Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap, in onda su Canale5.

Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra si prenderà la sua vendetta contro Pia e cercherà non solo di cacciarla dalla tenuta ma anche di svergognarla davanti a tutti. Il piano della cameriera finirà per fallire e questo la porterà a covare ancora più odio nei confronti della governante, tanto da rapire suo figlio, una volta che sarà nato. Ma Pia, scoperto dove si trova il bambino e capito che dietro alla sua sparizione c’è lo zampino della sua nemica, riuscirà a prendersi la sua rivincita e a far cacciare lei Petra e non il contrario. Ma cosa succederà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni La Promessa: Pia ha complicazioni durante il parto

Pia potrà continuare a rimanere alla Promessa grazie all’aiuto di Gregorio. Il maggiordomo fingerà che il bambino che la donna porta in grembo sia suo e i due convoleranno a nozze, obbligati da Cruz. La cameriera potrà quindi non solo restare alla tenuta ma anche portare avanti la gravidanza, che però non andrà per il meglio. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che Pia sarà avvelenata dal suo stesso marito, che vorrà provocarle un aborto e arriverà molto vicino a riuscirci. Per fortuna Jana si renderà conto della situazione e aiuterà la sua amica a rimettersi in forze e ad affrontare il parto, che sarà però molto difficile, visto la salute compromessa della nostra povera protagonista.

La Promessa Anticipazioni: Il figlio di Pia viene rapito

Pia darà alla luce un maschietto sano. I domestici le prometteranno di aiutarla a curarlo e a tenerlo al sicuro, mentre lei si riprenderà dal difficile parto. Don Romulo avrà intanto fatto arrestare Don Gregorio e sembrerà essere tornata la pace tra le mura della tenuta. Ma un evento sconvolgerà la vita di tutti. Il piccolo Diego verrà rapito. Pia sarà distrutta e cercherà suo figlio in lungo e largo, nella speranza che non gli sia capitato nulla di male. Sarà un nuovo personaggio, Feliciano – che arriverà nelle prossime puntate e si scoprirà essere il figlio illegittimo di Petra – a rivelarle che fine abbia fatto il bambino. Le dirà che a rapirlo è stata la cameriera di Cruz, mossa dall’estrema gelosia nei suoi confronti e pronta ancora una volta a fargliela pagare.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia fa cacciare Petra dalla tenuta

Petra rapirà il figlio di Pia per vendicarsi e per gelosia. La donna è sì infatti la madre di Feliciano ma vista l’origine non proprio lecita del ragazzo – figlio di uno stupro – non ha mai potuto rivelare di essere la sua mamma. Il giovane verrà infatti presentato come suo fratello minore. Proprio per questa situazione famigliare, la cameriera perderà la testa ma Pia stavolta non avrà intenzione di fermarsi. Recuperato il suo bambino e scoperto il gioco orribile della sua rivale, si fionderà da Cruz minacciando di denunciare quanto avvenuto se la marchesa non prenderà provvedimenti e caccerà la sua domestica da casa. La Lujan sarà costretta a cedere a questo ricatto e ad allontanare Petra. Pia e i domestici canteranno vittoria ma non sarà per molto. Vi anticipiamo già che grazie a un ulteriore ricatto, Cruz farà in modo che la sua assistente personale venga reintegrata, permettendo però a Pia di garantire un futuro radioso al suo Diego, che verrà affidato a una buona famiglia, non lontano dalla Promessa.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.