La Promessa Anticipazioni Spagnole: Manuel compie un grande sacrificio per salvare Romulo. Ecco che cosa fa...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che, per tirare Romulo fuori di prigione, Manuel arriva a vendere ciò che ha di più caro... Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4.

Cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Spagna. Esse ci rivelano che Manuel finirà dietro le sbarre per l'omicidio di Gregorio. Allora, Romulo, il vero responsabile, andrà a costituirsi. Il marchesino, pur di tirarlo fuori di prigione, arriverà a compiere un grande sacrificio: venderà il suo amato aeroplano e consegnerà l'ingente somma ricavata al sergente Burdina affinché liberi Romulo. Tuttavia, dietro questo generoso gesto di Manuel si nasconde anche un altro motivo... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera spagnola di Rete 4.

La Promessa: Romulo si costituisce...

Mentre noi vediamo giungere a La Promessa la notizia della morte di Gregorio e, di conseguenza, il sergente Burdina iniziare a fare le sue indagini, i telespettatori spagnoli sanno bene che quest'ultimo sta per accettare dei soldi per lasciare andare l'assassino del suddetto omicidio. Nel momento in cui viene a galla che il folle e spietato marito di Pia è stato fatto fuori, tutti i sospetti di Burdina si concentrano sull'ultima persona che - teoricamente - lo ha visto vivo, ossia Manuel. Dato che le prove contro di lui sembrano schiaccianti, Manuel finisce dietro le sbarre. A questo punto, interviene prontamente Romulo, il quale si costituisce per il delitto, permettendo così che il marchesino torni in libertà...

Romulo confessa l'omicidio di Gregorio... Ecco che cosa vedremo nelle Prossime Puntate de La Promessa

Romulo è in carcere con l'accusa di aver tolto la vita a Gregorio. Quando Pia va a fargli visita, l'uomo le racconta la sua versione dei fatti. Romulo aveva incontrato l'ex maggiordomo per spingerlo ad accettare l'offerta di denaro di Manuel in cambio della sua partenza istantanea; qualcosa, però, è andato storto. Gregorio, furioso, ha estratto la pistola, ed il maggiordomo della tenuta ha fatto lo stesso, solo che ha premuto il grilletto per primo, ferendolo mortalmente. Dunque, Romulo ha davvero fatto fuori l'altro, anche se si è trattato di legittima difesa...

Manuel vende l'aeroplano per salvare Romulo e sposare Jana, nelle Nuove Puntate de La Promessa

Manuel non si dà per vinto: certo che Romulo si sia preso la colpa soltanto per permettergli di tornare a piede libero, è pronto a tutto pur di ricambiare il favore. Conscio del fatto che "tutti hanno un prezzo", il marchesino offre una cifra di denaro spropositata a Burdina affinché il detenuto possa essere scagionato. Nonostante il sergente sia inizialmente riluttante, alla fine s'intasca i soldi ed apre la porta della cella di Romulo, spiegando ai suoi superiori che l'ammissione di colpa di quest'ultimo non può essere ritenuta attendibile. A La Promessa tutti accolgono Romulo a braccia aperte, mentre Manuel racconta a Jana in che modo si è procurato tutto quel denaro: ha venduto il suo aeroplano. Ciò che la bionda non sa è che l'amato aveva già promesso a Cruz che lo avrebbe fatto, archiviando per sempre il suo sogno di diventare un aviatore professionista, in cambio del suo consenso al matrimonio con Jana!

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.