La Promessa Anticipazioni Spagnole: Romulo in carcere con l'accusa di omicidio. Ecco chi ha ucciso l'anziano maggiordomo...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Romulo sta per finire dietro le sbarre per aver commesso il più efferato dei delitti... Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4.

Cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Spagna. Esse ci rivelano che Gregorio verrà ucciso, e Manuel finirà dietro le sbarre in quanto unico sospettato dell'omicidio. Tuttavia, poco dopo Romulo andrà a costituirsi. Il marchesino penserà che il maggiordomo l'abbia fatto soltanto per tirarlo fuori di prigione, sacrificandosi; in verità, Romulo ha realmente le mani sporche di sangue... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera spagnola di Rete 4.

La Promessa: Gregorio viene ucciso e Manuel finisce in prigione...

Mentre noi vediamo Manuel cercare di convincere Gregorio a lasciare Lujan, i telespettatori spagnoli sanno bene che il folle ex maggiordomo de La Promessa sta per essere assassinato... ma da chi? Procediamo con ordine. Gregorio viene trovato morto, ed appare evidente sin da subito che è stato vittima di un omicidio. Nel momento in cui iniziano le indagini, Manuel viene indicato come l'unico indiziato, dato che - almeno apparentemente - è stata l'ultima persona ad incontrare Gregorio. Così, il futuro marito di Jana viene ammanettato e trasportato in carcere. Manuel continua a proclamarsi innocente, e alla fine emerge che sta dicendo la verità, visto che arriverà il colpevole a discolparlo, costituendosi...

Romulo si costituisce per l'omicidio di Gregorio... Ecco che cosa vedremo nelle Prossime Puntate de La Promessa

Romulo si presenta dalle autorità per costituirsi: è stato lui ad uccidere Gregorio. Allora, l'anziano maggiordomo prende il posto di Manuel dietro le sbarre. Quest'ultimo, però, è convinto che Romulo si sia semplicemente immolato per permettergli di tornare a piede libero; ma sarà questa la verità? Stiamo per scoprirlo. Pia va a far visita al suo grande amico in prigione, e riceverà una confessione in piena regola da parte sua. Infatti, Romulo si lascia andare con la rossa, ammettendo di avere le mani sporche del sangue del suo spregevole marito...

Le vere dinamiche dell'omicidio di Gregorio, nelle Nuove Puntate de La Promessa

Attraverso un flashback vediamo che cosa è accaduto il giorno in cui Gregorio è stato ucciso. Dopo essere stato informato da Manuel del loro faccia a faccia, Romulo ha deciso di andare ad incontrare personalmente il malvivente per spingerlo ad accettare l'accordo propostagli dal marchesino: una bella somma di denaro in cambio della sua istantanea partenza da Lujan. Ne è seguita un'accesa lite, culminata con Gregorio che ha estratto una pistola; allora, l'altro ha tirato fuori l'arma a sua volta ed ha sparato per primo, ferendolo a morte. Romulo, quindi, ha effettivamente tolto la vita all'odiato rivale, anche se lo ha fatto per legittima difesa, dettaglio non di poco conto che, tuttavia, non lo ha rivelato alle autorità... ma per quale ragione?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.