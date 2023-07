La Promessa Anticipazioni Spagnole: Leonor tenta il suicidio. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che per Leonor arriveranno giorni molto difficili. La ragazza verrà abbandonata da Mauro e, disperata, cercherà di togliersi la vita. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Canale5.

La storia d’amore tra Leonor e Mauro è destinata a concludersi in modo tragico. L’appassionante relazione tra la marchesina e il suo domestico, che ci sta tanto appassionando negli episodi in onda in questi giorni, avrà presto un epilogo molto traumatico e porterà la bella Leonor a fare un gesto estremo. La ragazza, disperata per essere stata abbandonata, tenterà il suicidio. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Canale5, La Promessa.

Anticipazioni Spagnole La Promessa: Mauro lascia Leonor

Leonor e Mauro vivranno ancora per poco il loro idillio amoroso. I due innamorati si troveranno molto presto a un bivio e il domestico deciderà di troncare la loro relazione. Mauro si accorgerà che il loro amore non potrà andare avanti e comincerà addirittura a pensare di provare ancora qualcosa per la dolce Teresa, con cui invece potrebbe trovare la felicità immediata. Amareggiato e deluso da un destino che sembra avergli remato contro sin dall’inizio – sin da quando è fallito il suo tentativo di raccontare tutto a Don Alonso – informerà la sua amata di aver deciso di troncare la loro relazione.

La Promessa Anticipazioni: Leonor tenta disperatamente di non perdere Mauro

Leonor non accetterà di aver perso Mauro e tenterà più di una volta di fargli cambiare idea. La ragazza giocherà tutte le sue carte, anche quelle della gelosia – come ha già fatto una volta – per convincere il ragazzo a tornare da lei ma non riuscirà a convincerlo. Il domestico avrà preso la sua decisione e si farà vedere sempre più vicino a Teresa, per dimostrare alla marchesina che tra loro è tutto ormai finito. Quello che però non si sarebbe mai aspettato è che Leonor reagisse in modo così violento. La ragazza cadrà in depressione e tenterà il suicidio.

Trame e Anticipazioni Spagnole La Promessa: Leonor tenta il suicidio

Leonor cadrà in un vortice pericolosissimo di autodistruzione. La ragazza verrà presa da una depressione fortissima, che le impedirà di uscire dalla sua stanza per giorni e le farà rifiutare il cibo. Tutti alla tenuta saranno in ansia per lei, anche Mauro, che però deciderà di tener fede alle sue scelte e di non complicare ulteriormente le cose. A rendersi conto che la situazione sarà molto grave sarà Curro. Il ragazzo terrà d’occhio la cugina e si renderà conto che la ragazza, elusa la sorveglianza, si sarà recata sul tetto della tenuta e sarà pronta gettarsi giù. Leonor tenterà il suicidio ma Curro sarà più veloce di lei e le impedirà di saltare nel vuoto. Da quel momento sarà chiaro a tutti che la giovane deve essere osservata ogni istante e per darle una mano, arriverà un nuovo personaggio, che sarà determinante – insieme a Curro stesso – per far tornare il sorriso alla giovane sventura e a farle cambiare vita. Chi sarà? Ve lo sveleremo molto presto… per ora suspense!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 17 al 21 luglio 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.