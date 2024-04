La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jimena cacciata dalla tenuta ma Manuel e Jana non sono ancora liberi di amarsi

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che dopo aver tentato di uccidere Catalina, Jimena verrà rispedita dai suoi genitori ma Jana e Manuel non saranno ancora liberi di amarsi. Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Canale5.

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Manuel non solo capirà che sua moglie è instabile ma lo farà anche tutta la sua famiglia. Jimena, dopo aver perso il senno e aver tentato di uccidere Catalina, verrà rispedita a casa dei suoi genitori. Cruz preferirà che la giovane venga curata dai duchi De Los Infantes e impedirà che la giovane faccia ritorno alla tenuta, prima di essere guarita. Manuel e Jana spereranno di avere finalmente campo libero per il loro amore ma nuovi ostacoli si frapporranno tra loro. Uno di questi corrisponderà al nome di Abel. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa succederà nei prossimi episodi della Soap, in arrivo su Canale5.

Anticipazioni Spagnole La Promessa: Jimena cacciata dalla tenuta

Nelle puntate italiane de La Promessa, in onda ora su Canale5, sta già emergendo che Jimena non sia una persona molto equilibrata. La ragazza dimostra giorno dopo giorno di non essere molto in sé e di volersi tenere stretto Manuel a tutti i costi. Come vi abbiamo anticipato in alcuni nostri articoli, la giovane si alleerà con Abel, suo vecchio amico, che sarà da lei chiamato come suo medico personale. Il ragazzo non riuscirà però a fermare l’ira della marchesina e a impedirle di impazzire, arrivando addirittura a tentare di uccidere Catalina. Jimena prenderà di mira la cognata a causa dell’ostilità che la Lujàn continuerà a dimostrare. Jimena verrà fermata prima che possa essere troppo tardi; il fuoco verrà spento, Catalina verrà salvata per un soffio e la moglie di Manuel sarà cacciata dalla tenuta, rispedita a casa dei suoi genitori, che dovranno occuparsi di lei. La scelta di rimandare la ragazza dai duchi sarà di Cruz, sconvolta che sua nuora abbia perso il senno e abbia messo in pericolo tutti.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jimena se ne va ma Manuel e Jana non sono ancora liberi

Jimena impazzirà e verrà rispedita a casa sua, dove saranno i suoi genitori a decidere del suo futuro e se portarla in una casa di cura o meno. A La Promessa la vita continuerà a trascorrere come sempre e Abel, nonostante l’assenza della sua assistita, continuerà a gironzolare intorno a Jana, di cui si sarà innamorato, finendo per avere una vera e propria ossessione per lei. Il medico, che inizialmente sembrerà poter essere un nuovo amore per la cameriera ma soprattutto una persona in grado di renderla finalmente felice, si rivelerà un uomo molto instabile e vendicativo. Scoperto che la sua amata non può continuare a stargli vicino perché innamorata di Manuel, minaccerà i due giovani di rivelare tutto e di scatenare uno scandalo contro di loro.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Abel tormenta Manuel e Jana

Manuel e Jana non potranno vivere la loro storia d’amore neanche con Jimena fuori dai giochi, e vi anticipiamo che la ragazza tornerà molto presto e molto più astuta e determinata di prima. I due innamorati dovranno stare attenti ad Abel, che minaccerà sia uno che l’altra, rivelando di essere disposto a rivelare a tutti della loro storia d’amore e quindi dei tradimenti del Lujàn. Insomma il dottore avrà dalla sua parte un grande segreto, che potrebbe scatenare uno scandalo enorme sul casato di Don Alonso, distruggendo per sempre la reputazione di suo figlio. Per impedire che tutto questo succeda, prima Jana – che pregherà Abel di non fare nulla di male al suo innamorato – e poi Manuel stesso, cederanno ai ricatti e faranno in modo di tenersi lontani. Ma la situazione non potrà durare e non durerà a lungo.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.