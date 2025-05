La Promessa Anticipazioni Spagnole: Dopo la morte di Jana e l'arresto di Cruz tutto cambia. Ecco come

Anticipazioni TV

Grandi cambiamenti in arrivo alla tenuta dei Lujàn. Dopo la morte di Jana e l'arresto di Cruz, accusata di aver ucciso la ragazza, a palazzo niente sarà più come prima e grandi ritorni potrebbero sconvolgere quel poco di equilibrio rimasto. Ora vi sveliamo come e cosa succederà nei prossimi episodi della Soap La Promessa.

Sono tante le novità in arrivo nelle puntate de La Promessa. Nelle settimane precedenti vi abbiamo dato le prime anticipazioni di quello che vedremo nei prossimi episodi della Soap di Rete4 e purtroppo vi abbiamo rivelato che Jana morirà e che Cruz uscirà di scena perché arrestata per il suo assassinio. Ma non saranno le uniche news in arrivo. Sì perché oltre a questi due addii – anche se speriamo che la marchesa ritorni – ci saranno dei ritorni inaspettati. Ma vediamo insieme tutto quello che accadrà prossimamente e che, ve lo assicuriamo, ci lascerà sena parole davanti alla TV.

La Promessa: Jana e Cruz fuori dai giochi

Cominciamo con la novità più importante ovvero la morte di Jana e l’arresto di Cruz. Le due protagoniste femminili più importanti della Soap spariranno dalle puntate. Se per la bella cameriere – diventata la moglie di Manuel e quindi nuova marchesina di casa Lujàn – non ci sarà un ritorno, è invece probabile che la moglie di Don Alonso torni di nuovo alla tenuta, dopo essere stata scagionata dall’omicidio della nuora, che non ha commesso. Cruz non ha ucciso Jana e questo lo rivelerà la stessa ragazza, prima di morire.

Pia, Maria e Don Romulo capiranno che dietro alla morte della loro amica si cela un mistero. Jana morirà non tanto per la ferita riportata dopo aver ricevuto un colpo di pistola ma lascerà questo mondo per via di un veleno, somministratole di nascosto proprio quando si stava riprendendo. Insomma qualcuno l’ha voluta fare fuori e stavolta non è Cruz la mandante di questo omicidio.

La Promessa Anticipazioni: Cruz fuori gioco, Leocardia prende il suo posto

Vi abbiamo anticipato che tra poco arriverà Leocardia Figueroa, una grande nemica di Cruz. La donna confesserà di essere arrivata alla tenuta per vendicarsi della marchesa e quando lei verrà arrestata con l’accusa dell’omicidio di Jana, prenderà il suo posto in casa e probabilmente nel cuore di Don Alonso. La donna, che verrà presto raggiunta da sua figlia Angela (nuovo interesse amoroso di Curro), farà un prestito al marchese per non perdere le sue terre e piano piano si introdurrà nella vita di Alonso, prendendo persino possesso della camera di Cruz. Petra la sosterrà, felice di aver finalmente vendicato la morte di Feliciano, non assumendosi la colpa della morte di Jana, come invece la sua signora le aveva chiesto. Ma Leocardia non si limiterà a questo.

Curro diventa un valletto e si innamora di Angela, ecco cosa succederà ne La Promessa

Curro perderà i suoi titoli e diventerà uno sguattero. Tutto questo perché Don Alonso lo ripudierà, costretto dal Re di Spagna a non causare ulteriori scandali. Il ragazzo non si perderà d’animo e lascerà la tenuta per qualche tempo, per poi tornarvi chiedendo di essere assunto come cameriere. Per Curro non ci sarà solo questa novità. Il giovane sarà infatti protagonista di una nuova storia d’amore, impossibile, con Angela, la figlia di Leocardia. I due cominceranno ad avvicinarsi prima che il giovane perda ogni suo titolo e successivamente continueranno a voler stare vicini ma la madre della ragazza vorrà impedire che la sua rampolla possa innamorarsi di uno sguattero.

Il nuovo amore di Curro metterà in ombra Martina. La ragazza, che finirà vittima di José il fratello di Paco, tra poche puntate deciderà di lasciare la tenuta e di cominciare una nuova vita. E anche lei si innamorerà di un altro, un giovane di nome Jacobo, con cui si fidanzerà e che si rivelerà un personaggio piuttosto ambiguo.

La Promessa: Catalina diventa mamma ed Eugenia torna alla tenuta

Tra le novità più succose ci sarà poi il travaglio di Catalina e la sua reunion con Adriano. La ragazza – lasciata all’altare da Pelayo – si metterà alla ricerca del padre dei suoi figli e avrà un parto gemellare molto difficile. Vi anticipiamo – e attenzione SPOILER – che il mezzadro sarà felice di diventare padre e deciderà di convolare a nozze con la marchesina. Matrimonio che sarà ostacolato da Leocardia e Don Lorenzo, che si alleeranno per nascondere nuovi segreti.

Ma il ritorno che più ci sconvolgerà sarà quello di Eugenia… in gran forma. La donna, dopo l’arresto della sorella, farà rientro alla tenuta e sarà lei a rivelare a Curro alcuni dettagli della sua nascita e del momento in cui il ragazzo le venne affidato. La contessa si alzerà dalla sedia a rotelle e minaccerà Leocardia dicendo che sa benissimo chi sia il padre di Angela ma sarà pronta anche a capire chi abbia ucciso Jana e chi sia stato il mandante dell’omicidio di Dolores, che lei ricorda. Eugenia dimostrerà di essere rinsavita o forse si scoprirà che non è mai stata pazza ma solo resa incapace di intendere e voler con dei medicinali fortissimi, cosa che abbiamo visto tentare di fare ad Ayala con la povera Martina.

Insomma ne vedremo proprio delle belle e non vediamo l’ora di raccontarvi, nel dettaglio, tutto quello di cui vi abbiamo parlato sino a ora.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.