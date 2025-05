La Promessa Anticipazioni Spagnole: Cruz non ha ucciso Jana! Chi sarà il suo vero assassino?

Anticipazioni TV

Dopo essere stata vittima di una sparatoria, Jana è stata vittima di un altro terribile attentato alla sua vita. La ragazza è stata avvelenata ma nessuna delle due volte è stata colpa di Cruz. Chi sarà l'assassino della giovane? Scopriamo insieme cosa sta accadendo nelle puntate spagnole della Soap, presto in arrivo su Rete4.

Cruz non è la vera assassina di Jana e a rivelarlo è stato la stessa ragazza, in punto di morte. C’è un grande mistero dietro alla morte della bella cameriera, diventata – dopo molte peripezie – la moglie di Manuel. Le anticipazioni spagnole della Soap Opera, da noi in onda su Rete4, ci rivelano che la giovane non ha perso la vita per il colpo di pistola ma, dopo essersi ripresa, è stata avvelenata. Prima di esalare il suo ultimo respiro, Jana ha fatto una confessione a Curro e gli ha rivelato che a spararle non è stata sua suocera ma purtroppo non ha potuto fare il nome di nessuno. Chi sarà il suo vero assassino? Scopriamo nel dettaglio cosa sta succedendo e facciamo qualche ipotesi.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jana muore… avvelenata

In un nostro articolo vi abbiamo rivelato che Jana morirà. La ragazza sarà vittima di un attentato, che la vedrà cadere esanime a terra dopo un colpo d’arma da fuoco. Cruz sarà accusata da subito e questo perché la marchesa è sempre stata ostile alla ragazza e ci sarà addirittura una prova contro di lei, ovvero un bottone ritrovato tra le dita della povera neo sposina. Jana sarà curata con grande solerzia e dai migliori medici, tanto da riuscire a superare il momento critico e a far sperare in una sua ripresa. Peccato però che le cose non andranno come sperato da Manuel. La sua mogliettina, incinta del loro bambino, avrà una terribile ricaduta e purtroppo si scoprirà – durante il tempo – che è stata avvelenata ovviamente per impedirle di riprendersi e di rivelare l’identità di chi le ha sparato… che non è quella di Cruz!

La Promessa: Cruz non è l’assassina di Jana, è lei a rivelarlo!

Cruz verrà arrestata e portata via dalla tenuta subito dopo la sparatoria, con grande soddisfazione di Leocardia, che vedrà arrivare una bella vittoria e vendetta per lei. Ma la marchesa, stavolta, non c’entra nulla. Non è stata lei a sparare – e ovviamente non ha potuto avvelenare – Jana e a rivelarlo sarà proprio la povera marchesina, in punto di morte. Inizialmente nessuno si renderà conto che il peggioramento delle condizioni di salute della giovane marchesina è dovuto a un veleno, somministrato proprio quando la ragazza si stava riprendendo, e purtroppo la famiglia e i camerieri dovranno rassegnarsi a dire addio alla giovane, che tanto amano. Curro correrà al capezzale della sorella e sarà proprio a lui che Jana rivelerà che la marchesa è innocente. Il baronetto le chiederà se a colpirla è stata Cruz e lei dirà no, con il movimento della testa. Non riuscirà a proferire parola, la morte la coglierà proprio in quel momento e Curro non capirà chi sia il vero colpevole dell’assassinio della moglie di Manuel. Noi però qualche idea ce la siamo fatta.

Chi è il vero assassino di Jana de La Promessa? Ecco le nostre ipotesi

Cruz è innocente, stavolta! Non è stata la marchesa a sparare a Jana ed è chiaro che qualcuno l’abbia voluta incastrare. I nomi di chi vorrebbe la donna fuorigioco sono tanti a partire da Petra, che vuole vendicarsi di lei per aver contribuito alla morte di Feliciano. La cameriera si prenderà comunque la sua rivincita non prendendosi le colpe al posto suo e facendo finire la donna in carcere; non solo, una volta che la nobile sarà lontana dalla tenuta, sosterrà Leocardia come sua nuova signora.

Per quanto Petra voglia vendetta, non pensiamo che sia lei l’assassina. Potrebbe invece essere Leocardia, che – come vi abbiamo rivelato in un altro nostro articolo – sarà la nuova nemica di Cruz e si presenterà molto presto alla tenuta, seminando il panico nella marchesa che un tempo aveva cercato di farla fuori. La donna è quindi la sospettata numero uno ma non possiamo escludere che dietro a tutto questo ci sia Don Alonso. Il padre di Manuel potrebbe persino essere l’assassino di Dolores e visto che Curro uscirà allo scoperto dicendogli di essere suo figlio e la vergogna si abbatterà sulla famiglia, il nobile potrebbe volersi liberare di due delle zavorre che condizioneranno la sua famiglia, facendo arrivare lo scandalo alle orecchie del re di Spagna.

C’è però un altro indiziato ed è un personaggio di cui non vi abbiamo ancora parlato ma solo nominato. Si tratta di Jacobo, il nuovo fidanzato di Martina. La marchesina rischierà di morire a causa di Curro o meglio di José Juan, il fratello di Paco, arrivato alla tenuta per vendicare la morte del fratello. Il giovane la prenderà di mira e lei, stanca di essere sempre in pericolo, lascerà la tenuta per ritrovare la serenità e tornerà insieme a un baldo giovanotto, che presenterà come il suo nuovo compagno.

Jacobo si mostrerà sin da subito un ragazzo con un segreto da nascondere ma non sarà molto chiaro quale esso sia e potrebbe essere stato persino assoldato da qualcuno per liberarsi di Cruz e Jana, nello stesso tempo. Il mistero si infittisce e non vediamo l’ora di capire chi sia il vero colpevole ma dobbiamo purtroppo aspettare ancora un po’.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.