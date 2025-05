La Promessa Anticipazioni Spagnole: Curro da baronetto a sguattero. Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate de La Promessa vedremo la vita di Curro cambiare radicalmente. Il ragazzo sarà costretto a lasciare la tenuta e a farvi ritorno dopo qualche tempo ma con un nuovo titolo: quello di valletto. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap presto in arrivo su Rete4.

Grandi cambiamenti in arrivo nelle trame de La Promessa. Curro dovrà rinunciare a tutti i suoi titoli e momentaneamente lascerà la tenuta per tornarvi come valletto. Le anticipazioni spagnole della Soap di Rete4 ci rivelano che ci saranno tante novità a casa Lujàn e tutti saranno coinvolti, chi più chi meno, negli stravolgimenti che coinvolgeranno tutta la famiglia dei marchesi ma anche i loro servitori. Ma scopriamo nel dettaglio cosa accadrà al fratellino di Jana, dopo la morte della ragazza.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Curro esce allo scoperto ma la pagherà cara

In alcuni nostri articoli, già online, relativi alle anticipazioni spagnole de La Promessa vi abbiamo rivelato che Curro uscirà allo scoperto. Il ragazzo confesserà a Don Alonso di essere suo figlio e lo farà quando penserà che né la sua vita né quella di sua sorella potrebbero essere messe in pericolo. Informato da Jana della stanza segreta della marchesa e del suo probabile coinvolgimento nella morte di Dolores, il giovane deciderà di raccontare tutto al marchese, che sarà felice di scoprire che il suo amato nipotino è in realtà frutto del suo amore con la cameriera di cui ha un vivido e dolce ricordo. Ma la felicità durerà poco. Jana verrà assassinata e alla tenuta tutto precipiterà senza che nessuno possa farci nulla. Cruz verrà arrestata, Leocardia darà una mano alla famiglia Lujàn sostenendola e Don Alonso sarà costretto a ripudiare Curro per frenare l’ira del Re di Spagna e non perdere il marchesato.

La Promessa: Curro deve lasciare la tenuta

Don Alonso ripudierà Curro e lo farà dopo aver ricevuto un avvertimento anzi una minaccia da parte del Re di Spagna, che gli intimerà di non creare più scandali. Il marchese sarà quindi costretto a ferire suo figlio, portandolo a lasciare la tenuta. Il giovane non si opporrà a questa decisione e se ne andrà senza battere ciglio, lasciando Manuel piuttosto deluso dal suo atteggiamento. Il ragazzo si sarebbe aspettato che suo fratello – e cognato – lo aiutasse a capire cosa è successo a Jana e cercasse, con lui, di vendicare la sua morte. Curro però sembrerà affrontare con più serenità la morte della sorella ma in realtà avrà in mente ben altro. Lui è infatti il solo ad aver scoperto che l’assassina di Jana non è Cruz. La giovane, prima di morire, ha confessato al suo fratellino che a spararle non è stata la marchesa ma non ha potuto raccontargli altro.

Curro torna alla tenuta come valletto e vuole la verità, ecco cosa succederà nelle puntate de La Promessa

Curro lascerà la tenuta privo di ogni titolo e lo farà senza battere ciglio. Il ragazzo avrà già in mente di tornare a La Promessa in una nuova veste: quella di valletto. E farà proprio così. Si presenterà nelle cucine e chiederà a Don Romulo di assumerlo come nuovo cameriere. Richiesta che passerà al vaglio di Don Alonso e di Leocardia, nuova padrona della tenuta, e che verrà accettata dal marchese ma non dalla nuova signora. Curro potrà cominciare a lavorare e i camerieri non sapranno come comportarsi con lui. Saranno molto in difficoltà visto che per anni lo hanno trattato da signore. Ma la bontà del ragazzo riuscirà a rendere loro più facile questo passaggio ma soprattutto l’ex baronetto sarà in grado di indagare su quello che è successo a sua sorella e vi anticipiamo che a dargli una mano ci sarà un personaggio che non avremmo mai immaginato potesse tornare nelle trame ma che soprattutto facesse ritorno con una lucidità disarmante. Presto scoprirete chi è, promesso!

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.