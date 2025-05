La Promessa Anticipazioni Spagnole: Don Alonso ripudia Curro per non perdere il marchesato... ma forse c'è dell'altro!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Don Alonso si troverà costretto a ripudiare Curro e a sottrargli tutti i suoi titoli nobiliari. Tutto questo per salvare il marchesato... ma forse non solo. Ecco cosa succederà negli episodi presto su Rete4

Sono tantissime le novità che ci aspettano nelle nuove puntate de La Promessa. Le anticipazioni spagnole della Soap ci rivelano che molto presto, su Rete4, assisteremo al cambiamento totale nella vita di Curro. Il giovane rivelerà a Don Alonso di essere suo figlio e dopo un’iniziale felicità, il marchese sarà costretto a ripudiare il giovane e a cacciarlo dalla sua casa. Questo accadrà perché il marchesato, dopo la morte di Jana e le accuse contro Cruz, che finirà in galera e scatenerà l’ira del Re di Spagna. Alonso sarà costretto a liberarsi di ciò che gli impedisce di salvare le sue proprietà e la sua famiglia ma potrebbe nascondere un’altra verità molto più terribile. Vediamo insieme cosa vedremo.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto delle puntate spagnole de La Promessa e poi leggi le anticipazioni complete degli episodi della Soap in arrivo su Rete4.

Anticipazioni: Don Alonso deve ripudiare Curro

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Curro rivela a Don Alonso di essere suo figlio

Il giovane barone Curro ha deciso di uscire allo scoperto. Dopo il matrimonio di Jana e Manuel e ormai certo che la sua famiglia sarà in grado di sopportare anche questa novità, Curro dirà a Don Alonso di essere suo figlio. Nelle prossime puntate de La Promessa ci saranno tantissime novità e tra queste anche la felicità del marchese di sapere che suo nipote, a cui è molto affezionato, è in realtà il frutto del suo amore clandestino con Dolores, un’ex cameriera della tenuta. La notizia sconvolgerà invece tutti gli altri componenti della famiglia, anche Cruz, anche se il dubbio che la donna sapesse già tutto tornerà a farsi sempre più forte. Ma la felicità del figlio ritrovato finirà molto presto. Alonso dovrà ripudiare il suo rampollo per evitare di perdere il marchesato, successivamente alla morte di Jana, alla decisione di Manuel di partire per l’Italia e di non occuparsi della sua eredità ma anche e soprattutto dopo l’arresto della marchesa e la scoperta da parte del Re di Spagna degli scandali che hanno colpito, di nuovo, la famiglia dei Lujàn.

La Promessa, ecco cosa succederà nelle prossime puntate

Jana verrà uccisa. La giovane sarà vittima di una violenta sparatoria di cui ancora non si conosce il vero colpevole. Della sua morte sarà accusata Cruz ma in punto di morte la giovane rivelerà a Curro che a spararle non è stata la marchesa. Non sarà però in grado di dirgli chi sia il suo vero assassino. Manuel impazzirà di dolore e deciderà di andarsene in Italia, dove ancora l’attende quel progetto di volo a cui dovette rinunciare tempo addietro mentre la marchesa finirà in galera, dopo che il sergente della Guardia Civile riconoscerà un bottone della camicia da notte della nobile, stretto tra le mani della povera neo marchesina.

Con Cruz in galera, con una situazione di crisi finanziaria e con Manuel ormai privo di interesse per la tenuta, Don Alonso rischierà di perdere il titolo. A questo si aggiungerà la notizia che Curro è il suo figlio illegittimo, cosa che farà inalberare il Re di Spagna, che non potrà sopportare altri scandali dalla famiglia dei Lujàn. Il marchese sarà quindi costretto a ripudiare Curro.

La Promessa Anticipazioni: Curro ripudiato per nascondere una verità sconvolgente?

Curro sarà ripudiato e perderà i suoi titoli ma soprattutto deciderà di abbandonare la tenuta, sconvolto da quanto accaduto sia a lui che soprattutto a Jana. Attenzione, il giovane tornerà e comincerà a lavorare come lacchè e lascerà i domestici turbati, incapaci di trattarlo come un proprio pari. La decisione di Don Alonso di ripudiare Curro, sostenuta da Leocardia, che aiuterà il marchese a rialzarsi economicamente, verrà giustificata dal desiderio di non perdere il marchesato ma le cose potrebbero essere un po’ diverse. Sì perché, come vi abbiamo detto, Jana rivelerà a Curro che a spararle non è stata Cruz e la pistola da cui è partito il colpo appartiene proprio a Don Alonso. Possibile che il marchese abbia voluto eliminare la figlia di Dolores, come fatto con lei, e abbia voluto anche allontanare Curro, per evitare ulteriori guai? Potrebbe essere ma sono tanti i possibili colpevoli dietro alla scomparsa della protagonista. Quello che è certo è che la vita di Curro e dei suoi cari, quelli veramente a lui affezionati, cambierà per sempre.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.