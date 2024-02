La Promessa Anticipazioni Spagnole: Don Alonso è un assassino?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Don Alonso sarà accusato di essere un assassino. A puntargli il dito contro sarà suo fratello Fernando. Ecco cosa capiterà nei prossimi episodi della Soap in onda su Canale5, scopriamolo insieme!

Nelle prossime puntate de La Promessa, il segreto di Martina verrà svelato e presto i suoi genitori, chiamati dai marchesi, arriveranno alla tenuta. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che Don Alonso si ritroverà, dopo anni, faccia a faccia con suo fratello Fernando, con cui da tanto tempo non ha alcun rapporto e che ha per lui un odio quasi viscerale. La causa di tutto questo verrà finalmente svelata. Fernando accuserà Alonso di essere un assassino e di aver ucciso il loro fratello maggiore.

Anticipazioni La Promessa: Arrivano i genitori di Martina

Martina è nei guai sino al collo. Nelle puntate de La Promessa in onda in questo momento su Canale5, la marchesina sta cercando di tenere a bada Beatriz, desiderosa di vendicarsi di lei, per un evento accaduto mesi prima a Madrid. La nipote di Don Alonso sarà costretta a rivelare agli zii il suo segreto e dirà loro di aver soffiato il fidanzato alla sua nemica e di aver dovuto, per evitare la vergogna, lasciare la città. I marchesi si dimostreranno comprensivi verso la nipote ma dovranno comunque informare i genitori di Martina, che li raggiungeranno alla tenuta quando, l’ex fidanzato di Beatriz, si presenterà per chiedere la mano della cuginetta di Catalina.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso faccia a faccia con suo fratello Fernando

Martina riceverà la proposta di matrimonio dall’ex fidanzato di Beatriz, ovvero il giovane con cui scambiò quel bacio che fece infuriare la sua nemica. Il giovane, Antonio de Carvajal, farà sul serio e per la marchesina, innamorata di Curro, si metterà male. Si troverà infatti in grande difficoltà e non saprà se potrà rifiutare una simile opportunità. Le cose si complicheranno soprattutto perché alla tenuta arriveranno Don Fernando e Margarita, i suoi genitori. I due dovranno gestire la richiesta di nozze e Don Alonso si troverà di fronte al fratello, dopo anni di lontananza. Non sarà un incontro privo di tensione, visto che il più giovane dei Lujàn rivelerà davanti a sua moglie e a Cruz, il motivo per cui odia così tanto Alonso. Fernando accuserà il maggiore di essere un assassino, di aver ucciso il loro fratello Pedro e di averlo fatto a posta per avere il marchesato.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Alonso è davvero un assassino?

Le accuse di Fernando saranno tremende e sia Cruz che Margarita saranno spiazzate. Sino a ora non ne avevano saputo nulla ed erano solo informate della morte del fratello maggiore dei loro consorti. Fernando picchierà duro contro Don Alonso e punterà il dito contro di lui, ritenendolo non solo un assassino ma pure un arrivista. Secondo lui, infatti, Alonso avrebbe orchestrato tutto per uccidere l’erede del marchesato e diventare lui il padrone di tutto.

Don Alonso, colpito da queste accuse, in separata sede spiegherà a Cruz che le cose non sono andate così come pensa Fernando e che lui non è davvero un assassino. Le rivelerà di aver sempre voluto bene a suo fratello maggiore e di aver sofferto moltissimo per la sua morte, accidentale e certamente non voluta da lui. Le racconterà di come, giovane e scapestrato quale era, sia finito per mettersi in pericolo, buttandosi nel fiume nonostante gli avvertimenti di suo padre e dei suoi fratelli e di aver rischiato di affogare per le forti correnti. Ed è stato allora che Pedro, deciso a salvarlo e buttatosi per riportarlo a galla, ha perso la vita. Una tragedia che ha segnato tutta la sua famiglia e di cui non si è mai parlato per volontà di suo padre, che dopo l’accaduto ha imposto ai due figli rimasti di non nominare mai più Pedro e di dimenticare l'accaduto.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.