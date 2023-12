La Promessa Anticipazioni Spagnole: Martina è in pericolo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Martina correrà presto un grande pericolo. La ragazza incontrerà una sua vecchia conoscenza, pronta a vendicarsi di lei e a farle del male. Ma chi sarà? Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Canale5.

La vita di Martina sta per essere travolta dall’arrivo di un nuovo, pericoloso, personaggio. Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che la bella cugina di Catalina incontrerà una sua vecchia conoscenza, una certa Beatriz Oltra, che rivelerà di averla raggiunta per prendersi la sua vendetta. Ma cosa è successo tra loro e perché Martina, da ora in poi sarà nei guai? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni La Promessa: Martina nasconde un segreto

Martina è arrivata a La Promessa all’improvviso, lasciando i suoi zii molto stupiti. La ragazza è stata fondamentale per Leonor ed è grazie a lei che la marchesina ha potuto andare a studiare a Parigi… ma sotto falsa identità. La nipote di Don Alonso ha chiesto alla cugina di presentarsi con il suo nome in accademia e di fingere di essere lei. È stato sin da subito chiaro che la bella ragazza nasconde qualche segreto ma sino a ora non è stato svelato. Ci pensiamo noi a raccontarvi tutto ma anche a dirvi che la verità verrà a galla quando alla tenuta giungerà la bella Beatriz Oltra.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Arriva Beatriz Oltra

Nelle puntate de La Promessa andate in onda su Canale5 abbiamo visto quanto Martina sia legata a Curro. Il loro rapporto si sta rafforzando sempre di più e i due giovani finiranno per innamorarsi e dichiararsi il loro amore. Purtroppo la loro relazione verrà ostacolata da più parti. Tra i nemici che incontreranno nel loro cammino, ci sarà anche Beatriz Oltra, una vecchia conoscenza di Martina, giunta nelle terre dei Lujan per prendersi la sua vendetta. La ragazza si presenterà come un’amica della nipote di Don Alonso e si farà persino ospitare dai marchesi ma il suo vero obiettivo sarà quello di far invaghire Curro di lei e far soffrire la sua nemica.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Martina è spaventata da Beatriz

Martina sarà costretta a fingere che Beatriz e lei siano amiche. La ragazza subirà le minacce della nuova arrivata, che le intimerà di stare zitta se non vorrà che riveli il suo segreto, quello che l’ha costretta a fuggire a La Promessa. Il ricatto della bella Oltra funzionerà talmente tanto che la giovane finirà per passare tanto tempo con Curro, facendo ingelosire la sua nemica. Ma qual è il segreto che tanto preoccupa Martina? La risposta è da trovare in una festa, di qualche mese prima, svoltasi a Madrid, dove la Lujan viveva. La marchesina, presa dai balli, ha finito per baciare un avvenente giovanotto, Antonio de Carvajal y Cifuentes, un nobile molto vicino al re di Spagna ma anche fidanzato di Beatriz.

Il bacio ha creato scandalo e i genitori di Martina, furiosi, si sono trovati in grande difficoltà. Con la loro figlia a Parigi e lontana dalla corte, non avrebbero corso alcun rischio ma la Lujan non ha deciso di lasciare il paese e ha trovato ospitalità a casa dello zio. Beatriz, venuta a scoprirlo, si è lanciata al suo inseguimento e per vendicarsi e restituirle il favore, cercherà di rubarle Curro. Martina, stanca dei ricatti della ragazza, finirà per confessare agli zii tutta la verità. Peccato che Beatriz abbia già divulgato la notizia che la giovane figlia di Don Fernando de Lujan si trova ancora nel paese. Cosa succederà ora?

