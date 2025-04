La Promessa Anticipazioni Spagnole: Curro rivela a Don Alonso di essere suo figlio!

Anticipazioni TV

Nei prossimi episodi de La Promessa Curro deciderà di rivelare a Don Alonso la verità su di lui. Il ragazzo prenderà coraggio e confesserà al marchese di essere suo figlio. Scopriamo insieme, nel dettaglio, cosa succederà nelle puntate della Soap, presto su Rete4.

La verità sta per venire a galla e per Don Alonso - e per Curro – niente sarà più lo stesso. Nelle prossime puntate de La Promessa il nostro giovane barone deciderà di rivelare al marchese di esser suo figlio. Le indagini di Jana e la sua “posizione sicura” come moglie di Manuel, daranno al ragazzo il coraggio di uscire allo scoperto e di confessare al marito di Cruz che lui è il frutto della sua relazione con Dolores. Come reagirà Alonso davanti a questa novità? Scopriamolo insieme.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jana scopre che Cruz ha ucciso Dolores

Jana non ha mai smesso di cercare la verità sulla morte di sua madre e ha trovato degli indizi che potrebbero svelare, una volta per tutte, cosa è successo a Dolores. La ragazza ha trovato una stanza segreta, una camera degli orrori e dei segreti appartenente a Cruz e si è convinta che la marchesa – ormai sua suocera – sappia molto di più di quanto voglia fare credere. A darle una mano in questa faccenda ci penserà Leocardia, uno dei nuovi personaggi in arrivo nella Soap, che darà a Jana il coraggio di affrontare la nobile, ormai convinta che lei sia la colpevole di tutto.

La Promessa Anticipazioni: Il coraggio di Jana spinge Curro a dire tutta la verità a Don Alonso

Jana scoprirà tutta la verità su Cruz o almeno ne sarà convinta. La ragazza racconterà a suo fratello di essere certa che la marchesa sia coinvolta in quello che è successo alla loro madre e il giovane barone, stanco di fare finta di nulla e di rimanere nell’ombra, prenderà una decisione molto importante, che darà una svolta a tutto. Deciderà di raccontare a Don Alonso che lui è suo figlio. Curro non vorrà più nascondersi e per lui sarà giusto così. Tutti devono sapere che il marchese è suo padre e che Manuel, Catalina e Leonor sono i suoi fratelli.

Senza più peli sulla lingua e senza paura, Curro si presenterà da Don Alonso e gli parlerà di Dolores. Il marchese inizialmente non capirà cosa voglia intendere il giovane ma poi rimarrà di sasso nel sentire il baronetto dirgli di essere figlio suo e della cameriera di cui lui si era innamorato.

Don Alonso sconvolto dalla verità e in rovina nella puntata de La Promessa

Curro sconvolgerà Don Alonso con una vera e propria verità bomba, che cambierà la vita di tutti. Davanti a questa verità – che probabilmente già conosceva – Cruz si farà sempre più malefica e il marchese faticherà non poco ad abituarsi all’idea che il giovane baronetto sia in realtà suo figlio. Questa novità sarà disastrosa per il marchesato. Don Alonso rischierà di perdere tutto, compreso il suo titolo e questo perché Manuel – dopo l’addio di Jana – rinuncerà al suo titolo e volerà in Italia, lasciando la sua tenuta senza un erede legittimo. Curro sarà costretto a rinunciare a qualsiasi tipo di rivendicazione ma dovrà anche abbandonare i suoi titoli di barone, che non gli appartengono legittimamente, sotto la minaccia di essere presto sbugiardato. Davanti alla prospettiva che la sua reputazione venga rovinata, Don Alonso sarà costretto a pregare suo figlio appena ritrovato di abbandonare ogni ricchezza.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.