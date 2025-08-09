La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina licenzia Petra, ecco perché

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate de La Promessa, Catalina riuscirà a vendicarsi di Petra, licenziandola e cacciandola dalla tenuta. Ma come farà? Vediamo insieme cosa succederà nella Soap di Rete4.

La Promessa ci riserverà tanti colpi di scena e grandi novità sono in arrivo nelle prossime puntate della Soap, in onda su Rete4. Le anticipazioni spagnole ce lo confermano e noi non vediamo l’ora di vedere come gli equilibri di casa Lujàn verranno di nuovo scossi e ristabiliti.

Tra i cambiamenti che dobbiamo aspettarci, vedremo Catalina acquistare un ruolo di rilievo nella gestione della tenuta e del suo personale. La marchesina, complice il suo matrimonio con Adriano e l’arresto di Cruz – di cui vi abbiamo già parlato – acquisirà un potere decisionale nella sua stessa casa, osteggiato solo da Leocardia, e che la porterà a licenziare Petra, una presenza ingombrante sin dai primi episodi della Soap e mai particolarmente buona con lei. Ma come succederà e soprattutto perché?

La Promessa Anticipazioni: Catalina a capo della tenuta

Per capire come Catalina riuscirà a licenziare Petra dobbiamo prima di tutto rivelarvi che la ragazza acquisirà il ruolo di padrona di casa. Vi abbiamo già rivelato che Cruz sarà arrestata e dovrà dire addio alla sua casa perché accusata – ingiustamente stavolta – di aver assassinato Jana. La marchesa verrà incastrata e il suo posto verrà repentinamente preso da Leocardia – nuova cattiva de La Promessa e in arrivo – ma anche da Catalina stessa, a cui suo padre dopo le nozze con Adriano, affiderà la gestione degli affari di famiglia.

Tra Leocardia e Catalina si creerà una rivalità tra donne di potere, tra due signore, tra due padrone di casa, che siamo sicuri terrà banco per diverso tempo. E questo perché Catalina e i suoi figli, per il momento, sono i soli e unici eredi che il marchese ha, visto che Manuel – dopo la morte di Jana – non vorrà più saperne di questioni famigliari.

La Promessa: Catalina licenzia Petra

Catalina avrà il potere di fare e disfare come una vera signora, come la marchesa di Lujàn, senza averne in realtà il titolo. Don Alonso riterrà sua figlia pronta a occuparsi ufficialmente degli affari di famiglia. La ragazza è sempre stata in grado di occuparsene ma la sua condizione di donna senza marito, per quei tempi, le impediva di farsi avanti nella società. Dal momento che Adriano sarà accanto a lei, potrà prendere il posto che da tempo suo padre le avrebbe voluto riservare. E proprio questa nuova posizione le permetterà di cacciare Petra, dopo averla accusata di aver incastrato Padre Samuel, il parroco delle sue terre, scomunicato dal vescovo per via di alcune illazioni – in realtà pure verità – su di lui, messe in circolo da qualcuno. E per Catalina quel qualcuno sarà proprio la governante. Ma cosa succederà?

Perché Catalina licenzierà Petra nelle puntate de La Promessa?

Padre Samuel, lo vedremo, acquisirà sempre più un ruolo centrale nelle trame de La Promessa. Il parroco attirerà le attenzioni di Maria e la cameriera lo bacerà… più volte. Maria Fernandez si innamorerà del sacerdote e lui non sembrerà essere poi così tanto infastidito dalla cosa ma si troverà in grande difficoltà visto il suo ruolo. Petra scoprirà i due in atteggiamenti intimi e poco dopo il vescovo farà arrivare un messaggio al parroco, nel quale gli comunicherà la sua scomunica per atti impudichi e irrispettosi dei suoi voti. Il fatto che la governante abbia scoperto la tresca – confusa e complicata – tra i due e che subito dopo sia partita la denuncia, non lascerà molti dubbi a Catalina. La marchesina, affezionata al parroco – che l’ha sposata – non sopporterà l’ulteriore mossa cattiva della governante e vorrà punirla. E penserà di liberarsi di lei una volta per tutte, memore di tutte quelle volte che lei e Cruz hanno macchinato contro la sua serenità. E riuscirà a prendersi la sua vendetta. La madre di Feliciano dovrà lasciare La Promessa… per poi farvi ritorno grazie all’intervento di Leocardia, che riassumerà la donna solo per fare un torto alla marchesina sua rivale.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.