La Promessa Anticipazioni Spagnole: Maria dimentica Salvador e si innamora di un sacerdote, Padre Samuel!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Maria Fernandez troverà un nuovo amore e lo farà dopo aver vissuto un momento di grande difficoltà con Salvador. La cameriera si innamorerà però di un sacerdote, l'affascinante Padre Samuel. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Maria Fernandez avrà un nuovo amore… ma anche stavolta potrebbe non esserci un lieto fine per lei. Ma perché diciamo stavolta? Cosa succederà nelle prossime puntate de La Promessa?

Le anticipazioni spagnole della Soap ci rivelano che la vita della cameriera cambierà molto presto. Salvador abbandonerà Maria per andare a lavorare in un’altra casa e lo farà con il preciso obiettivo di poter racimolare il denaro necessario per sposare la Fernandez. Il ragazzo però finirà per allontanarsi così tanto da lei da portarla a doverlo dimenticare e a innamorarsi di un altro. Ci sarà però un grande problema. L’uomo di cui si invaghirà l’amica di Jana sarà un prete, Padre Samuel.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Salvador e Maria si lasciano

Dopo il salto temporale de La Promessa, con cui siamo stati catapultati nei mesi successivi alla partenza di Manuel e Curro per la guerra, abbiamo scoperto che Maria ha rinunciato al nuovo lavoro dai Duchi De Abrontes, per stare accanto a Salvador. In un nostro recente articolo vi abbiamo rivelato che i due ragazzi finiranno comunque per dirsi addio e che la situazione si ribalterà all’improvviso. Il cameriere otterrà l’opportunità di un avanzamento di carriera ma a casa di altri nobili, dove deciderà di recarsi per avere più denaro e per poter sposare la sua amata il più in fretta possibile. Ma questo matrimonio non ci sarà e forse mai. I giovani innamorati si perderanno di vista e la Fernandez soffrirà moltissimo per questo amore sfumato nonostante i sacrifici.

La Promessa Anticipazioni Puntate Spagnole: Arriva Padre Samuel

Mentre tutto a La Promessa, proprio alla tenuta dei Lujàn, cambierà tutto e vedremo Manuel dichiarare a tutti di amare Jana e di volerla sposare, in paese arriverà un nuovo sacerdote, dalle larghe vedute e molto affascinante. Si tratterà di padre Samuel, che con il suo fascino conquisterà tutte le parrocchiane e attirerà su di sé molte voci sulla sua avvenenza ma anche per il suo modo di fare, ben poco canonico. Ebbene, tra le donne che rimarranno stregate da lui ci sarà anche Maria, che comincerà a frequentare il sacerdote, che celebrerà il matrimonio di Jana e Manuel.

La Promessa Trame e Anticipazioni Spagnole: Maria bacia Padre Samuel

Maria troverà in padre Samuel un nuovo amore e grazie all’attrazione che proverà per lui, riuscirà a mettere da parte le dolorose pene che ha dovuto affrontare dopo la separazione da Salvador. La ragazza non riuscirà a trattenersi e, in un momento di vicinanza con il sacerdote, lo bacerà. Tutto capiterà per caso, quando il parroco si bagnerà i capelli e la cameriera si prodigherà per asciugarglieli. E mentre strofinerà il suo cuoio capelluto, sarà presa da un raptus passionale e avvicinerà le labbra alle sue. Samuel ricambierà il gesto, almeno per qualche secondo, poi si staccherà da lei sconvolto.

Ma il fatto che il sacerdote ricambi il bacio ci fa pensare che Maria possa avere qualche speranza. Non sappiamo se le trame de La Promessa si avvicineranno a quelle di Uccelli di Rovo - famosa serie TV anni ’80 – o se Samuel metterà un freno immediatamente a questa storia. Potrebbe accadere che il giovane lasci i voti per la domestica e finalmente la Fernandez trovi il futuro che da tempo cerca. Lo scopriremo molto presto e sicuramente ne vedremo delle belle.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.