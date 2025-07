La Promessa Anticipazioni Spagnole: Arriva Angela, una ragazza fuori dal comune pronta a stregare Curro!

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate de La Promessa conosceremo dei nuovi personaggi, tra cui Angela, una ragazza fuori dal comune e figlia di Leocardia, destinata a far battere il cuore a Curro ma anche a far tremare le trame della Soap di Rete4. Scopriamo come.

Nelle prossime puntate de La Promessa conosceremo dei nuovi personaggi. Tra di loro ci saranno Leonardia, l’ex migliore amica di Cruz di cui vi abbiamo già parlato, ma ci sarà anche sua figlia Angela, una ragazza fuori dal comune, molto colta ma soprattutto destinata a una carriera d’avvocato. La giovane giungerà nelle trame della Soap di Rete4 per dare una ventata di freschezza e di mistero, che servirà tantissimo dopo l’addio di Cruz e Jana.

Vi sveliamo di più su di lei.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Arriva Angela, la figlia di Leocardia

Leocardia De Figueroa sarà la nuova signora della Soap. La donna arriverà nelle trame de La Promessa facendo tremare Cruz e scopriremo che la marchesa, già in giovinezza, aveva progetti omicidi, tanto da assoldare Romulo affinché uccidesse la sua migliore amica, Leocardia appunto, per liberarsi per sempre di lei. Il maggiordomo non ha però portato a termine il lavoro e questo perché ha scoperto che la donna che doveva uccidere era incinta e ha quindi permesso che la nobile tornasse dal passato e cercasse vendetta. Ma non siamo qui tanto per parlare di lei quanto per raccontarvi che, poco dopo il suo arrivo, verrà raggiunta da Angela, la sua adorata figlia, su cui lei ha posto tutte le sue speranze per il futuro.

La Promessa: Angela è una ragazza fuori dal comune

Vi anticipiamo che il personaggio di Angela ci piacerà molto. Sì perché sarà una ragazza determinata e romantica allo stesso tempo ma soprattutto sarà una giovane fuori dal comune e una pioniera dei tempi. Leocardia ha fatto di tutto per renderla una donna indipendente e soprattutto le ha permesso di studiare. Scopriremo infatti che Angela è iscritta all’Università in Svizzera e studia Legge. Sua madre desidera che lei diventi un avvocato e che non abbia bisogno di nessuno, soprattutto non di suo padre.

Sì perché dietro all’arrivo di questo nuovo personaggio ci sarà un mistero. Angela abbandonerà i suoi studi per capire, una volta per tutte, chi sia il suo papà, informazione che la sua mamma le ha tenuto nascosto per anni e che si rifiuterà ancora di rivelarle.

Angela alla ricerca del suo vero padre ma è un mistero, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Angela pregherà sua madre di dirle chi è suo padre ma Leocardia si rifiuterà di dirle la verità, confessandole che è meglio che lei non sappia nulla e che non soffra per una realtà che lei ha sempre voluto cancellare. Angela arriverà persino a ricattare la madre, dicendole di essere disposta a ritornare subito in Svizzera per studiare purché lei le dica tutto. Nessuna minaccia e nessun ricatto funzioneranno e la nuova arrivata continuerà a stare alla tenuta. Questa storia della ricerca della propria identità ci ricorda i motivi che hanno spinto Jana ad arrivare a La Promessa.

Angela faticherà a non sapere la verità ma si consolerà grazie all’amicizia speciale che la legherà a Curro. I due ragazzi si faranno molto vicini e pare che siano destinati ad avere una storia d’amore travagliata. Curro dimenticherà Martina, che si fidanzerà con un altro, ma diventerà anche un valletto della tenuta, dopo essere stato ripudiato da Don Alonso (a cui dirà di essere suo figlio). Insomma rivedremo una storia già vista, quella tra "principe e povero", che ci riporterà alle prime stagioni della Soap, dove l’amore tra Jana e Manuel ma anche quello tra Leonor e Mauro, tenevano banco. E sarà bellissimo, ve lo assicuriamo, con un pizzico di mistero che non guasta mai nell’access prime time di Rete4.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.