La Promessa Anticipazioni 8 gennaio 2024: Salvador è vivo e torna alla tenuta ma Maria non è felice come dovrebbe!

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 l’8 gennaio 2024, alle ore 16.40, assisteremo a un colpo di scena. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Salvador si presenterà alla tenuta. Il ragazzo è vivo ma malconcio, cieco a un occhio e molto magro. Questo lieto evento sconvolgerà tutto il personale, Maria per prima. La Fernandez, che ha sempre creduto che il suo fidanzato fosse vivo, si renderà conto di non essere felice come dovrebbe. Cosa sarà successo? Perché la cameriera non sprizzerà gioia da tutti i pori?

Anticipazioni La Promessa: Maria pronta a lasciare la tenuta

Lope ha avuto paura che Maria facesse qualche scemenza ma nella mente della ragazza non c’era il suicidio bensì il desiderio di lasciare la tenuta, per schiarirsi le idee. La ragazza è rimasta molto turbata dalla ferocia con cui Petra le ha rivelato della morte di Salvador e non riesce a dimenticare con quanta cattiveria le è stata riferita la dipartita del suo amato. Addolorata dai modi ma soprattutto dai fatti, la Fernandez ha preso il suo spazio e prima di andarsene ha lasciato ai suoi amici dei regali, affinché si ricordassero di lei. Questo fatto ha portato sia Jana che Lope a tremare e a tenerla d’occhio.

La Promessa Anticipazioni: Salvador torna alla tenuta

Lope ha capito che Maria voleva andarsene dalla tenuta e ha cercato in tutti i modi di fermarla. Il ragazzo è profondamente innamorato di lei e vorrebbe poterle stare accanto in questo momento difficile. Il cuoco dovrà però fare un passo indietro per un evento che sconvolgerà le trame della Soap e i camerieri de La Promessa. Salvador tornerà a casa! Il giovane è vivo ma mostrerà i segni della dura situazione che ha dovuto affrontare. Non soltanto sarà cieco a un occhio ma sarà dimagrito tantissimo, quasi da essere pelle e ossa.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Maria non sembra così tanto felice di rivedere Salvador

Il ritorno di Salvador lascerà tutti senza parole. Lope sarà contento di rivedere il suo amico sano e salvo ma capirà di dover fare un passo indietro con Maria. Quest’ultima invece non si mostrerà poi così tanto felice di riavere il suo innamorato. Qualcosa in lei è cambiato e forse ha cominciato a provare dei forti sentimenti per il cuoco, che le è stato vicino per tutto questo tempo. Salvador capirà che l’amore della sua Maria non è forte come lo era prima della sua partenza?

