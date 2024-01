La Promessa Anticipazioni 10 gennaio 2024: Salvador vuole ricominciare ma il passato continua a tormentarlo

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 10 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Salvador cercherà di riprendere la sua vecchia vita ma i ricordi della guerra e dei suoi amici caduti in battaglia, non lo lascerà in pace.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 10 gennaio 2024, alle ore 16.40, Salvador cercherà di ricominciare. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo tenterà di tornare alla sua vita di prima ma purtroppo non gli sarà possibile. Il giovane capirà di non riuscire a liberarsi facilmente dei ricordi del suo passato. Gli torneranno costantemente in mente sia i terribili momenti vissuti in guerra sia la morte dei suoi amici. Riuscirà mai a tornare quello che era un tempo? E Maria sarà finalmente riuscita a dimostrargli di essere felice di vederlo?

Anticipazioni La Promessa: Salvador vuole riprendere in mano la sua vita

Salvador è tornato ma le sue condizioni fisiche e psichiche sono molto preoccupanti. Il ragazzo è cieco a un occhio ed è molto magro, segno delle violenze subite in guerra. È però vivo e desidera riprendere da dove aveva lasciato. Il giovane cercherà di rimettersi in sesto, prendere in mano la sua vita e il suo lavoro ma anche la sua relazione con Maria. Ci metterà tutta la volontà necessaria ma non sarà questione di voler tornare al passato. Sarà il passato, quello più tragico e infelice, a tornare e a tormentarlo. Alonso cerca di proteggere Cruz da Elisa, che vuole denunciarla per aver tentato di avvelenarla. Pia e Gregorio pensano invece di lasciare la tenuta.

La Promessa Anticipazioni: Salvador tormentato dai ricordi della guerra

Salvador cercherà di farsi riassegnare il suo vecchio ruolo e di riprendere a lavorare come se nulla fosse successo. Il giovane si renderà però conto che nonostante la sua volontà, non è facile sgombrare la mente dai ricordi, drammatici, del suo passato. Nella sua testa continueranno a farsi largo memorie terribili dei giorni sul campo e della morte dei suoi amici. Per il cameriere sarà molto dura e tutti si accorgeranno di quanto sia cambiato in questi mesi e non solo fisicamente.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Maria è ancora innamorata di Salvador?

Salvador si dimostrerà un uomo molto cambiato sia nel fisico che nella mente. Non sembra esserci più traccia del ragazzo spensierato e goliardico qual era prima. Un’ombra gli avrà offuscato gli occhi e tutti si accorgeranno di questo terribile particolare. Maria non sarà entusiasta del suo ritorno. La Fernandez è ovviamente felice che il giovane sia sano e salvo e che sia tornato a casa ma in cuor suo comincerà a comprendere di non essere più innamorata come un tempo. Che il posto occupato da Salvador sia stato preso da Lope? Intanto per Cruz continueranno gli intrighi. La marchesa, dopo quanto successo con la Baronessa, farà fatica a riprendersi e a sfoderare di nuovo le armi.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.