Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda l'11 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Pia sarà pronta a raccontare a Don Gregorio degli abusi del Barone ma poi...

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 l’11 dicembre 2023, alle ore 16.45, Pia deciderà di rivelare a Don Gregorio tutta la verità sul bambino che porta in grembo. La governante vorrà uscire allo scoperto con il maggiordomo, che presto diventerà suo marito. Cruz e Don Alonso hanno imposto che i due diventino marito e moglie ed è tempo che Gregorio sappia chi è il vero padre del piccolo in arrivo. Ma proprio quando sarà sul punto di dire tutto, Pia non riuscirà neanche a nominare il Barone.

Anticipazioni La Promessa: Pia e Don Gregorio pronti alle nozze

Cruz era pronta a licenziare Pia dopo aver scoperto le sue bugie. Petra aveva in pugno la sua agognata vittoria ma Don Gregorio ha ribaltato tutta la situazione. Il maggiordomo ha impedito alla marchesa di prendere provvedimenti contro la governante, fingendo di essere lui il padre del bambino che la donna aspetta. Il domestico è riuscito a salvare Pia ma i marchesi per ripristinare l’ordine, li hanno costretti a convolare a nozze. Il matrimonio dovrà essere celebrato al più presto.

La Promessa Anticipazioni: Pia vuole rivelare a Don Gregorio tutta la verità su di lei e il bambino

Pia è grata a Don Gregorio per il gesto coraggioso che ha fatto per lei. La governante sente di dover essere del tutto sincera con l’uomo che diventerà presto suo marito e che si occuperà di lei e del bambino che porta in grembo. Deve quindi dirgli chi è il vero padre della creatura in arrivo. Pia deciderà di prendere coraggio e di confessargli di essere stata vittima degli abusi del Barone e sarà pronta a farlo ma poi qualcosa andrà storto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia non trova il coraggio di dire la verità a Gregorio

Pia sarà sul punto di confessare a Don Gregorio tutta la verità su suo figlio ma quando sarà pronta a raccontargli come sono andate davvero le cose, verrà presa dal panico. Non riuscirà nemmeno a nominare il Barone e tremerà ancora per i difficili momenti che il nobile le ha fatto passare. Terrà per sé questo segreto, almeno fino a quando non riuscirà a superare il trauma. Vi anticipiamo che farà molto bene a non rivelare nulla al maggiordomo, che si rivelerà molto presto tutt’altro che amorevole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'11 al 15 dicembre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.