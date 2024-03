La Promessa Anticipazioni 5 marzo 2024: Simona e Candela ne sono sicure, Don Carlos nasconde qualcosa!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 5 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Simona e Candela indagano su Carlos, il loro insegnante...

Nella puntata de La Promessa in onda il 5 marzo 2024, alle ore 16.40 su Canale5, Simona e Candela indagheranno su Don Carlos. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che le cuoche si accorgeranno che il loro maestro guadagna molto di più di quanto loro gli diano. Qualcuno deve dargli del denaro sottobanco ma chi sarà il misterioso benefattore dell’insegnante? Le due cercheranno di scoprirlo e chiederanno a Pia di aiutarle in questa strana e inaspettata indagine.

Anticipazioni La Promessa: Simona e Candela scoprono un segreto

Mentre Don Lorenzo pungolerà Curro per sapere se sappia qualcosa in più su lui ed Elisa e se conosca l’identità della persona che li ha visti baciarsi - sempre che non sia lui – Simona e Candela scopriranno che il loro insegnante nasconde qualcosa. Le due capiranno che i soldi che Don Carlos prende da loro, per le lezioni, non sono i soli che riceve. L’insegnante ottiene altro denaro sottobanco e vorrebbero proprio scoprire chi sia questo misterioso benefattore, che ha deciso di dare un premio al nuovo arrivato a La Promessa. Le cuoche si metteranno a indagare ma i misteri non saranno finiti qui.

La Promessa Anticipazioni: Simona e Candela chiedono a Pia di aiutarle nelle indagini

I misteri e i segreti non durano molto a La Promessa e Simona e Candela sono pronte a fare luce sugli strani introiti di Don Carlos. Le due sono certe che l’uomo guadagni molto di più per le loro lezioni e c’è quindi qualcuno che gli passa denaro sottobanco. Le due chiederanno a Pia di aiutarle a indagare. La governante, con la sua autorità, potrebbe chiedere maggiori informazioni e fare domande sull’insegnante, scoprendo così quello che nasconde veramente. E i segreti non saranno di certo finiti qui…

Trame e Anticipazioni La Promessa: Simona nasconde un altro segreto

Don Carlos riceve del denaro da qualcuno, questo è certo, ma soprattutto conosce già Simona. La cuoca lo ha contattato più volte affinché l’aiutasse per delle lettere ma nessuno deve scoprire questo segreto. La cuoca si è spaventata nel vederlo a La Promessa ma è riuscita a convincerlo a mantenere il riserbo, soprattutto con Candela, con cui non vuole essere svergognata. Sino a quando durerà questo silenzio?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.