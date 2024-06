La Promessa Anticipazioni 3 giugno 2024: Feliciano mette nei guai Simona e Candela!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 3 giugno 2024 su Canale5 Feliciano finirà per mettere nei guai Simona e Candela mentre Salvador rinuncerà all'operazione, per lui troppo costosa. Scopriamo insieme le Anticipazioni della Soap.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 3 giugno 2024, alle ore 14.55, ci rivelano che Margarita e Cruz saranno sempre più ai ferri corti. La moglie di Don Fernando intimerà alla cognata di non mettersi più in mezzo alle faccende che riguardano Martina e la sua famiglia ma la marchesa non intenderà farsi da parte. Lei e Don Lorenzo impediranno le nozze della nipote a ogni costo. Salvador sarà costretto a rinunciare all’operazione che potrebbe restituirgli la vista. Il cameriere non avrà il denaro necessario per potersi curare. Feliciano metterà nei guai Candela e Simona, senza saperlo. Il ragazzo rivelerà a Petra di aver visto un uomo nella stanza delle cuoche. Jana cercherà di tenere Manuel lontano da lei ma poi dovrà confessargli di essere ancora profondamente innamorata di lui. Jimena continuerà a desiderare di trasferirsi a Madrid e chiederà a Cruz di non intromettersi nelle sue scelte.

Anticipazioni La Promessa: Margarita dice basta. Cruz non deve più mettersi in mezzo

Cruz sta facendo di tutto per rendere impossibile il matrimonio tra Martina e Antonio. La marchesa vuole portare la nipote dalla sua parte ma non per sincero affetto nei suoi confronti ma per impedire ai suoi cognati di diventare più potenti e più ricchi di lei e Don Alonso. Margarita non sopporterà più il suo comportamento e le intimerà, senza più filtri, di non mettersi in mezzo in faccende che non la riguardano. Lo stesso avvertimento sarà rivolto pure a Don Lorenzo, alleato di Cruz e pronto a distruggere Don Fernando e sua moglie, quanto sua cognata. Intanto Jimena e Manuel potrebbero trasferirsi a Madrid. La ragazza è determinata a lasciare La Promessa e ad allontanarsi da sua suocera, che continua a controllare ogni sua mossa.

La Promessa Anticipazioni: Feliciano mette nei guai Simona e Candela

Jimena cercherà di convincere Manuel e lasciare La Promessa ma il ragazzo non sarà poi così tanto convinto. La giovane marchesina spererà di allontanarsi dal giogo della suocera e le chiederà di non intromettersi anche stavolta. Cruz però non le darà per nulla retta. Intanto Feliciano finirà per mettere nei guai, senza volerlo, Simona e Candela. Il ragazzo noterà degli strani movimenti delle cuoche. Le due prepareranno di nascosto un pasto per il maestro ma purtroppo verranno scoperte dal nuovo arrivato, che rivelerà tutto a sua sorella Petra. La domestica, capendo di aver appena avuto l’opportunità di rovinare le sue odiate colleghe, affilerà i coltelli.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Salvador rinuncia all’operazione

Manuel comincerà a pensare che il trasferimento a Madrid non sia una buona idea e che non debba avvenire. Tutto questo quando Jana – dopo averlo tenuto lontano da lei e avergli ribadito di non amarlo – gli rivelerà di essere ancora innamorata di lui. Intanto Mauro continuerà a trattar male Feliciano e a dargli gli impieghi più pensanti. Il ragazzo finirà per scottarsi la mano e l’unica persona che si offrirà di curarlo sarà Teresa. I due ragazzi avranno modo di conoscersi meglio e di avvicinarsi. Abel invece rivelerà a Salvador il costo dell’operazione. La cifra sarà altissima e il cameriere, non avendo possibilità di pagare, rinuncerà a curarsi. L’ex soldato soffrirà moltissimo e diventerà sempre più nervoso e intrattabile, soprattutto quando capirà che i suoi colleghi sono dispiaciuti per lui. Il giovane non vorrà essere compatito.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 3 al 7 giugno 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.