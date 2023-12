La Promessa Anticipazioni dal 2 al 5 gennaio 2024: Maria scopre che Salvador è morto e pensa al suicidio!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale 5 dal 2 al 5 gennaio 2024.

La prossima settimana La Promessa ci riserverà delle grandi sorprese. Nella settimana dal 1° al 5 gennaio 2024, la soap opera spagnola non andrà in onda lunedì. I fan dovranno rinunciare a vedere come evolve la storia d'amore tra Jana e Manuel nella giornata del Primo dell'Anno, ma da martedì a venerdì verranno ricompensati con un due episodi, trasmessi dalle 14.10 alle 17 circa. Scopriamo insieme le trame:

Puntata di Martedì 2 gennaio 2024

A La Promessa arriva Blanca, un'avventuriera e vecchia amica di Manuel. Vedendo quanto i due siano affiatati, Jimena s'indispettisce e fa una scenata al marito. Intanto, dato che né Lope né Jana sono riusciti a dire a Maria che Salvador è morto, Pia si propone per farlo al loro posto. Cruz e Lorenzo, invece, decidono di avvelenare il tè che Elisa bene ogni sera prima di mettersi a letto; poco dopo, la marchesa scopre che questo tentativo di ucciderla non è andato a buon fine. Petra, allora, le suggerisce che, forse, il cognato sta facendo il doppiogioco, e così Cruz inizia a sospettare di Lorenzo. Nel frattempo, Gregorio comunica ad Alonso che lascerà La Promessa e troverà un nuovo lavoro per mantenere moglie e figlio in arrivo, mentre Candela dice a Pia di aver capito che il padre biologico del bebè che porta in grembo è il barone, e le consiglia di dirlo ed avanzare pretese sulla sua parte d'eredità.

Puntata di Mercoledì 3 gennaio 2024

Pia dice a Candela di non volere che si sappia che il bambino che aspetta è il figlio del defunto barone, neanche per ottenere la sua parte d'eredità. Intanto, su richiesta di Jana, la governante sta indagando su Dolores. Petra, invece, rivela a Maria che Salvador è morto, ed ovviamente lo fa in modo indelicato. Catalina, invece, viene informata da Alonso del fatto che sta per arrivare il denaro per rinnovare La Promessa, ma non sarà lei a gestire il tutto, bensì Manuel, l'erede maschio. La marchesina è sconvolta. Nel frattempo, Blanca dice a Manuel di aver capito che è innamorato di Jana, però lui sottolinea che il loro è un amore impossibile. Dopodiché, l'avventuriera raggiunge la cucina per fotografare i cuochi, ma si brucia il braccio; a medicargliela sarà la cameriera bionda, e le due fanno amicizia.

Puntata di Giovedì 4 gennaio 2024

Jimena si sfoga con Catalina perché gelosa di Blanca. Intanto, Mauro, dispiaciuto per le condizioni in cui si trova Maria da quando Petra le ha - indelicatamente - detto che Salvador è morto, consiglia a Lope di dirle la verità sui suoi sentimenti per lei. Lorenzo ed Elisa, invece, continuano a portare avanti la loro relazione clandestina e a tramare contro i marchesi de Lujan. Nel frattempo, Martina convince Candela a riappacificarsi con Simona; la prima, però, fa sapere alla secondo che seppur collaboreranno davanti agli altri, la loro amicizia è comunque finita. Manuel e Jimena, nel mentre, hanno l'ennesima discussione, perché lei si sente ancor più trascurata da quando è arrivata Blanca a La Promessa. Lui, allora, le confessa che gli è tornata la memoria, ed ora sa che prima dell'incidente aero non la amava come gli ha fatto credere. Per finire, Pia riesce a farsi raccontare da Simona che dietro la sparizione di Dolores deve esserci un uomo potente alla tenuta. La governante inizia a pensare che Curro sia figlio della madre di Jana.

Puntata di Venerdì 5 gennaio 2024

Petra rivela a Cruz di aver notato un certo feeling tra Lorenzo ed Elisa. Durante una discussione, la marchesa accusa il cognato di provare qualcosa per la baronessa. Lorenzo, però, la rassicura, dicendole che sta bleffando. Intanto, Jana e Pia pensano che sia plausibile che Curro sia figlio di Dolores e del barone. Candela, invece, chiede perdono a Simona e le due si riappacificano. Nel frattempo, Maria fa un regalo ai suoi amici; Lope, sospettoso, chiede alla cameriera bionda di vigilare su di lei, perché teme che voglia compiere una sciocchezza. Catalina e Manuel, nel mentre, rivelano ad Alonso che è lei a gestire La Promessa, e non lui. Il marchese va su tutte le furie.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale 5.