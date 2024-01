La Promessa Anticipazioni 3 gennaio 2024: Catalina delusa. Don Alonso l'ha esclusa dalla gestione della tenuta

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 3 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Catalina scoprirà che Don Alonso non intende lasciarle la guida della tenuta e che sarà Manuel, da ora in poi, a occuparsi di tutto. Per lei sarà una grande delusione.

Nella puntata de La Promessa in onda il 3 gennaio 2024 su Canale5 alle ore 14.10, Catalina sarà molto delusa da suo padre. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza scoprirà da suo padre che è in arrivo il denaro che servirà per le migliorie da effettuare alla tenuta ma verrà anche a sapere che a gestire tutto sarà Manuel e non lei. Per la ragazza sarà un duro colpo e capirà che dietro alla decisione di Don Alonso c’è sicuramente l’intervento di Cruz. Blanca si rivelerà una vera amica per Manuel. Non solo parlerà sinceramente all’amico, capendo che il marchese è innamorato di Jana ma legherà pure con la cameriera, che si occuperà di curarle una bruciatura. Intanto Pia dirà a Candela di non volere che nessuno sappia che il bambino che porta in grembo è del barone e poi cercherà di avere informazioni su Dolores. Simona farà capire di essere piuttosto turbata da questo nome ma la cuoca si occuperà principalmente di ricucire il rapporto con la sua collega. Intanto Petra rivelerà a Maria, in malo modo, che Salvador è morto mentre Cruz sospetterà che Elisa abbia capito che ha intenzione di ucciderla.

Anticipazioni La Promessa: Catalina delusa da Don Alonso

Catalina ha creduto di aver guadagnato la fiducia di suo padre ma soprattutto di essersi guadagnata il suo rispetto e il ruolo di gestore delle finanze della tenuta. Ma Cruz è intervenuta per far ragionare il marito e per ricordargli che queste faccende sono cose da uomini anzi da primogeniti maschi. Per questo motivo il marchese ha deciso di affidare tutto a Manuel. Catalina lo verrà a scoprire nel modo peggiore possibile. La ragazza verrà a conoscenza dell’arrivo dei soldi che serviranno per le migliorie alla tenuta ma anche che suo padre non intende lasciarle carta bianca e che sarà suo fratello a occuparsi di tutto. Per la ragazza sarà una vera delusione e Manuel, che invece crede in lei e non vuole soffiarle i meriti, tenterà di intervenire in suo favore con il loro papà, scoprendo purtroppo che Alonso ha fatto una promessa a sua moglie e intende rispettarla. Simona cercherà di fare pace con Candela e la inviterà a teatro ma senza successo.

La Promessa Anticipazioni: Petra gela Maria rivelandole della morte di Salvador

Pia rivelerà a Candela di non aver alcuna intenzione di rivelare che il bambino che aspetta è figlio del Barone e di voler tenere questa informazione per sé. La governante si metterà all’opera per trovare nuove informazioni su Dolores e capirà che Simona sa esattamente chi è la donna di cui sta domandando. La governante non riuscirà invece a rivelare a Maria la verità su Salvador. Quando sarà sul punto di farlo, Petra prenderà la parola e l’anticiperà, dando alla Fernandez la notizia, nel modo peggiore e meno delicato possibile. La ragazza ne rimarrà sconvolta e mentre ringrazierà gli amici per aver cercato il modo migliore per dirle tutto, se la prenderà con la cameriera, che verrà redarguita pure da Candela.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz sospetta che Elisa sappia del suo piano

Cruz sospetta che Lorenzo stia facendo il doppio gioco e che sia a causa sua che Elisa ha scoperto il suo piano. È infatti molto strano che la baronessa non abbia bevuto il tè, come suo solito. La marchesa si è convinta a doversi guardare le spalle anche da chi sembrava essere d’accordo con lei. Intanto Blanca si rivelerà una vera amica per Manuel. La donna capirà che il marchese è innamorato di Jana e lo spronerà a lottare per lei. Il ragazzo le rivelerà di non avere molte chance; il loro matrimonio non sarà possibile, visto la diversa estrazione sociale. Successivamente la giovane legherà moltissimo con la cameriera amata dal Lujan, che le curerà una brutta bruciatura, che si procurerà in cucina mentre starà scattando le foto dei cuochi. Elisa intanto dovrà trattenersi alla tenuta per altri giorni, visto che il notaio deve essere operato di appendicite e non potrà ancora recarsi a La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 2 al 5 gennaio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.