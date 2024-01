La Promessa Anticipazioni 2 gennaio 2024: Cruz sospetta di Lorenzo mentre Jimena brucia di gelosia ma non per Jana!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 2 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Cruz comincerà a pensare che Lorenzo la stia ingannando e che stia facendo il doppio gioco con Elisa. Intanto una vecchia amica di Manuel farà ingelosire Jimena.

Nella puntata de La Promessa in onda il 2 gennaio 2024, alle ore 14.10 – anche nella prima settimana del 2024 la Soap andrà in onda su Canale5 con un doppio episodio – Jimena brucerà di gelosia nei confronti di un’ospite speciale, arrivata alla tenuta. Le Anticipazioni dell’episodio ci rivelano che la marchesina non riuscirà a sopportare che Manuel rivolga le sue attenzioni a Blanca, una sua amica di vecchia data, giunta a casa dei marchesi de Lujan per una visita di cortesia. Intanto Cruz e Lorenzo, consigliati da Petra, avveleneranno il tè di Elisa ma il tentativo di uccidere la baronessa andrà a vuoto. La marchesa comincerà a sospettare che suo cognato stia facendo il doppio gioco. Pia si offrirà di dire a Maria che Salvador è morto e prometterà a Jana di interrogare Romulo per scoprire altre informazioni su Dolores, dopo quanto scoperto da Candela. Lorenzo presterà il denaro a Don Alonso ma in cambio vorrà che il cognato gli fermi un atto che attesti il prestito. Candela dirà a Pia di aver capito che il figlio che porta in grembo è del Barone e le consiglierà di avanzare richieste sull’eredità.

Anticipazioni La Promessa: Jimena scoppia di gelosia ma non per colpa di Jana

Jimena ha chiesto scusa a Jana ma il suo comportamento, estremamente docile, non ha sortito alcun effetto su Manuel, che continua a trattarla con freddezza. La ragazza è furiosa e piena di gelosia e a peggiorare la situazione ci si metterà Blanca, una vecchia amica del Lujan, che arriverà all’improvviso alla tenuta. La ragazza si mostrerà un’avventuriera e una persona con le stesse passioni del marchese. Jimena non riuscirà a sopportarlo e farà una scenata dopo che lei e suo marito non riusciranno ad andare a teatro da soli ma lo faranno insieme ad altri amici ma soprattutto dopo che il consorte avrà portato Blanca a fare un giro sul suo aereo. Intanto Candela rivelerà a tutti che Simona le ha tenuto nascosta la verità su suo marito e confiderà di essere certa che la cuoca l’abbia trattata da amica solo per tentare di rimediare a quello che è successo.

La Promessa Anticipazioni: Cruz sospetta che Lorenzo stia facendo il doppio gioco

Cruz vuole liberarsi di Elisa e ha intenzione di avvelenarla. Petra ha consigliato alla sua signora di avvelenare il tè della baronessa, quello che la donna prende tutte le notti prima di andare a dormire. Peccato però che il tentativo di ucciderla fallisca miseramente. A Cruz questo fatto non piacerà per nulla e comincerà a sentire puzza di bruciato. Si convincerà – e purtroppo per lei a ragione – che Lorenzo non sia suo alleato ma che stia facendo il doppio gioco, per ingraziarsi la baronessa e ricevere da lei quello che da sempre desidera: denaro.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia in soccorso di Jana e Lope

Pia scoprirà da Candela qualche dettaglio in più su Dolores e prometterà a Jana di andare più a fondo nella vicenda e di interrogare Don Romulo. Prima però si offrirà di dare lei a Maria la notizia della morte di Salvador. Né Jana né Lope sono infatti riusciti ad affrontare l’argomento con la Fernandez. Intanto Candela dirà alla governante di aver capito che il figlio che porta in grembo è del Barone e le consiglierà di chiedere alla famiglia l’eredità che le spetta. Lorenzo invece concederà a Don Alonso un prestito ma in cambio vorrà che l’uomo gli firmi delle importanti carte.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.