La Promessa Anticipazioni 5 gennaio 2024: Lope teme che Maria si voglia suicidare mentre Lorenzo vuole fare impazzire Cruz!

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 5 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Lope teme che Maria, distrutta dal dolore per la morte di Salvador, faccia qualche sciocchezza mentre Lorenzo continuerà il piano escogitato con Elisa per far impazzire Cruz.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 5 gennaio 2024, alle ore 14.10, Lope sarà molto preoccupato per Maria. Lo chef rivelerà a Jana di aver ricevuto un regalo da parte della Fernandez e la cameriera gli dirà che lui non è l’unico ad aver avuto qualcosa in dono. Il giovane comincerà a sospettare che la sua amata, dopo la scoperta della scomparsa di Salvador, voglia fare qualche sciocchezza. Intanto Catalina si renderà conto che né i braccianti né Tadeo le danno più retta. Tutta colpa della decisione di Don Alonso di affidare la gestione della tenuta a Manuel. La marchesina, molto infastidita, deciderà di parlare con il padre e di dirgli – insieme al fratello – di aver deciso di prendersi lei il compito di occuparsi delle migliorie di casa. Intanto Pia e Jana si convinceranno sempre più che il padre di Curro sia il barone mentre Blanca dovrà lasciare la tenuta, con grande rammarico della Exposito, che con lei aveva instaurato un bel rapporto. Cruz affronterà Lorenzo e lo accuserà di fare il doppio gioco. Il conte si giustificherà dicendo di voler ingannare la baronessa per avere un alibi dopo la sua morte ma la verità sarà ben altra. Lorenzo ed Elisa sono d’accordo per fare impazzire Cruz e prendersi pure la sua parte di eredità.

La Promessa Anticipazioni: Lope ha paura che Maria voglia fare una sciocchezza

Maria ha scoperto che Salvador è morto ed è venuta a saperlo nel modo più terribile possibile. A dirglielo è stata Petra, che non ha usato né parole né modi delicati. La giovane è visibilmente turbata e Lope comincerà a sospettare che la cameriera possa fare qualche sciocchezza. A fargli venire questi sospetti saranno i regali che la Fernandez farà ai suoi amici. Il cuoco chiederà a Jana di tenerla d’occhio. Intanto Candela e Simona faranno finalmente pace mentre Don Gregorio informerà Romulo di voler lasciare la tenuta, per trasferirsi a vivere altrove con Pia e il bambino e quindi presto lo lascerà in pace.

Anticipazioni La Promessa: Catalina in difficoltà con i braccianti della tenuta

Catalina è delusa dalla decisione di Don Alonso di dare a Manuel la completa gestione della tenuta. La ragazza non accetterà di piegarsi a un vecchio retaggio che vuole i primogeniti maschi al comando. Si riterrà ancora l’unica in grado di occuparsi delle faccende finanziarie de La Promessa e Manuel sarà d’accordo con lei. Ma il fatto che il marchese abbia dato al figlio pieni poteri, la metterà in grandi difficoltà. Tadeo e i braccianti non le daranno più retta come una volta e lei finirà per non riuscire a farsi ascoltare e a non mettere in atto i suoi piani. Per questo, insieme a suo fratello, si recherà da Alonso e gli dirà la verità, ovvero che lei e Manuel hanno deciso di diversi i compiti in modo diverso da come hanno pensato lui e Cruz. Il Luján sarà furioso.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Lorenzo vuole fare impazzire Cruz

Cruz ha capito che Lorenzo sta facendo il doppio gioco e deciderà di affrontarlo. Il conte giustificherà il suo comportamento con Elisa, dicendole che intende solo crearsi un alibi per quando la baronessa sarà ritrovata morta. La marchesa finirà – o fingerà – di crederci. La realtà sarà però ben altra. Lorenzo ed Elisa sono infatti in combutta per far impazzire Cruz e per prendersi pure la sua parte di eredità. I due le tenteranno tutte ma non avranno fatto bene i conti.

