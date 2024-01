La Promessa Anticipazioni 4 gennaio 2024: Manuel gela Jimena. Ricorda tutto e non la ama!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 4 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Manuel, stanco della gelosia di Jimena, le rivelerà di aver ricordato tutto e di essere certo di non averla mai amata. Le dirà però anche di non amarla neanche ora!

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 4 gennaio 2024 su Canale5, alle ore 14.10, Jimena continuerà a essere gelosa di Blanca. La marchesa non riuscirà a trattenere il suo fastidio e chiederà a Manuel spiegazioni riguardo la sua amica. Il marchese la gelerà; non solo le dirà di non essere interessato alla fotografa ma le confesserà di aver ricordato tutto e di aver capito di non averla mai amata e di non amarla neanche ora. Intanto Mauro consiglierà a Lope di non continuare a osannare Salvador con Maria e di cercare di essere sincero con la ragazza mentre Candela prometterà di smetterla di bisticciare con Simona. Le due saranno serene in cucina ma non tornerà più come prima, la loro amicizia è finita. Lorenzo ed Elisa continueranno uno strano rapporto e Cruz sarà infastidita dall’atteggiamento dei due che ogni tanto litigheranno e poi si scambieranno effusioni. Curro confesserà a Jana che Eugenia non lo ha neanche riconosciuto mentre Catalina e Manuel si organizzeranno per lasciare che sia la ragazza a gestire le finanze della tenuta. Jimena prenderà infine da parte Blanca, a cui chiederà se è innamorata di suo marito. Don Romulo scoprirà che circolano voci sul suo addio a La Promessa e se la prenderà con Pia mentre la governante scoprirà da Simona che Dolores è scomparsa per via di un uomo potente, che abita in casa Lujan.

Anticipazioni La Promessa: Manuel gela Jimena. Si ricorda tutto!

Jimena brucia di gelosia e stavolta non per Jana. La ragazza non sta per nulla gradendo la presenza di Blanca, una vecchia amica di Manuel. Suo marito e la nuova arrivata hanno molto in comune e lei è sempre più estromessa dalla vita del consorte. La marchesina si sfogherà con Catalina, che le dirà di smetterla di pensare male. Jimena però non si convincerà e affronterà sia Blanca – a cui chiederà se sia innamorata del Lujan – sia il consorte che la gelerà con le sue parole. Non solo le dirà di aver recuperato la memoria e di aver capito che non l’ha amata in passato ma le confiderà di non amarla neanche ora. Intanto Pia scoprirà da Simona che Dolores è sparita a causa di un uomo potente della tenuta. La governante non scoprirà però altro. Curro tornerà dal sanatorio e riferirà che Eugenia non lo ha neanche riconosciuto.

La Promessa Anticipazioni: Lorenzo ed Elisa complici e amanti

Cruz sospetta di Lorenzo e fa molto bene. Il conte e la baronessa se la intendono e stanno cercando di nascondere la loro relazione alla marchesa, con il chiaro intento di bleffarla. La moglie di Don Alonso comincerà a sospettare che qualcosa non vada e li terrà sotto controllo, vedendoli prima discutere e poi scambiarsi smancerie. Insomma Cruz mangerà la foglia. Pia inizierà invece a sospettare che Curro possa essere legato davvero a Jana mentre Don Romulo se la prenderà con lei, dopo che avrà sentito che ai camerieri è giunta la notizia che lui intende andarsene. Il maggiordomo accuserà la donna, perché l’unica a sapere della sua volontà di lasciare la tenuta.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel e Catalina organizzano il futuro della tenuta

Catalina è molto delusa. Don Alonso, convinto da Cruz, ha deciso di dare a Manuel la completa gestione delle migliorie della tenuta. La ragazza non può permettere che suo fratello, non in grado di occuparsene come lei, prenda sulle sue spalle questo compito. Manuel sarà d’accordo con lei e i due troveranno un modo per gestire al meglio La Promessa. Sarà infatti Catalina a recarsi da Tadeo per parlare delle novità che intende mettere in atto mentre il marchese si recherà da Blanca – che lo avrà convinto ad allestire una camera oscura – per vedere le foto appena sviluppate dall’amica.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 2 al 5 gennaio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.