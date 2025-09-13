La Promessa Anticipazioni 14 settembre 2025: Leocadia terrorizza la tenuta! Ecco perché

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 14 settembre 2025 su Rete4, Cruz non riuscirà a credere che Leocadia sia alla tenuta... e che sia soprattutto ancora viva. Scopriamo insieme cosa succederà nell'episodio della Soap.

Il ritorno di Leocadia ha turbato tutti gli abitanti della tenuta. Nella puntata de La Promessa in onda il 14 settembre 2025, alle ore 19.40 su Rete4, Cruz non potrà credere ai suoi occhi. La sua più grande nemica si presenterà alla sua porta e lei, terrorizzata, non potrà certo cacciarla. La marchesa dovrà fare i conti con un incubo che evidentemente non è mai finito, come invece pensava fosse successo. Ma perché la nobile credeva di non rivedere mai più la donna e come mai Don Alonso e Don Lorenzo saranno sconvolti quanto lei mentre Don Romulo no? Scopriamolo nel dettaglio.

La Promessa Anticipazioni 14 settembre 2025: Arriva Leocadia de Figueroa

Leocadia è arrivata alla tenuta e ha sconvolto Cruz. La marchesa si è ritrovata davanti a un incubo del passato, qualcuno – forse la sola persona – che ha avuto il potere di terrorizzarla. La nobile non ha potuto sbatterle la porta in faccia e l’ha accolta a braccia aperte, con il sorriso finto e la mascella serrata. Di certo non poteva dimostrare di essere stupita così tanto come in realtà è, visto che la credeva morta e sepolta. Ma le cose sono andate molto diversamente da come lei aveva pensato e udite, udite, orchestrato. Sì perché dietro la scomparsa della donna, per così tanti anni (e avrebbe dovuto essere per sempre), c’è proprio la sua mano omicida. Ma cosa è successo?

La Promessa: Don Lorenzo e Don Lorenzo sconvolti dal ritorno di Leocadia… dall’oltretomba

Leocadia è alla tenuta e pare determinata a rimanere a La Promessa per diverso tempo. Di certo nessuno, per ora, si sentirà di cacciarla, non prima di sapere perché e come sia ancora viva. Sì perché tutti pensavano che la donna fosse morta e che questo fosse successo diversi anni prima. Don Lorenzo e Don Alonso faticheranno pure a riconoscerla, sorpresi di rivedere un volto a loro famigliare che, come abbiamo detto, parrà loro arrivare dall’oltretomba. Ma la più stupita di tutti sarà proprio Cruz, colei che ha organizzato il suo assassinio e che ha assoldato una persona che è ancora al suo servizio e che, evidentemente, le ha mentito.

Cruz terrorizzata da Leocadia e tradita da Don Romulo, ecco cosa vedremo ne La Promessa

Facciamo un attimo di chiarezza e capiamo chi è davvero Leocadia. La donna è l’ex migliore amica di Cruz, diventata – negli anni – una spina nel fianco per la marchesa. Non scopriremo ancora cosa sia successo tra le due ma quel che è certo è che la nobile la voleva morta e che ha dato il compito di ucciderla a Don Romulo. Peccato che il maggiordomo non abbia portato a termine il piano della sua padrona e abbia finto di averlo fatto. Ma perché un simile tradimento? Cosa avrà spinto Romulo a dire a Cruz una bugia così grande, che ora si sta ritorcendo contro di lui ma soprattutto contro la marchesa? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

