La Promessa Anticipazioni 4 aprile 2024: Salvador non perdona!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 4 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Salvador cercherà di mantenere le distanze da Lope, che gli ha confessato di amare Maria.

Nella puntata de La Promessa che vedremo su Canale5 il 4 aprile 2024, alle ore 16.40, Lope capirà di aver perso l’amicizia di Salvador. Le Anticipazioni dell’episodio ci rivelano che il cameriere chiederà a Don Romulo di poter fare uno scambio di mansioni con Mauro. Mentre quest’ultimo si recherà in paese, lui pulirà l’argenteria. Salvador farà questa precisa richiesta per non stare accanto all’ormai suo ex amico, che gli ha rivelato non solo di aver baciato Maria ma anche di provare dell’affetto per lei. Una rivelazione che non lo può certo lasciare indifferente, non dopo tutto il dolore che ha dovuto affrontare per tornare a casa dalla sua amata. Come finirà tra di loro?

Anticipazioni La Promessa: Salvador in collera con Lope

Lope si è scusato con Maria e con Salvador per aver spinto entrambi a non sposarsi, non ora. Il ragazzo ha dovuto però rivelare tutta la verità dietro a questa richiesta e ha confessato al suo amico di essere sì molto preoccupato che lui non abbia ancora risolto i suoi traumi ma anche che, in sua assenza, si è innamorato della Fernandez. Lope ha raccontato a Salvador di aver baciato Maria, di averla corteggiata senza neanche che lei se ne accorgesse e di provare dei forti sentimenti per lei. La rivelazione ha fatto infuriare l’ex soldato, che deciderà di prendere le distanze dal suo ex amico.

La Promessa Anticipazioni: Salvador non vuole stare vicino a Lope

La rivelazione fatta da Lope ha scatenato in Salvador il desiderio di tenersi lontano dal cuoco. Il ragazzo arriverà persino a chiedere a Don Romulo, un cambio di mansioni. Destinato a recarsi in paese per svolgere alcune faccende, il giovane domanderà al maggiordomo di scambiarsi con Mauro, a cui invece è stato affidato il compito di pulire l’argenteria. Una richiesta che potrebbe essere accettata da Don Romulo e che impedirà a Lope di chiarirsi.

Trame e Anticipazioni La Promessa: L’amicizia tra Lope e Salvador è finita?

Vi anticipiamo che la situazione tra Lope e Salvador è destinata a durare per un po’. L’ex soldato non riuscirà a perdonare l’amico per aver “insidiato” la sua fidanzata in sua assenza e di aver tradito la fiducia che riponeva in lui. I due giovani saranno in lite per diverso tempo e Maria si troverà tra due fuochi, accorgendosi di provare pure lei dei sentimenti per entrambi i giovani che vorrebbero conquistare il suo cuore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 1° al 5 aprile 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.