La Promessa Anticipazioni 29 agosto 2023: Manuel è scomparso. Alla tenuta si teme il peggio!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 29 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che di Manuel e del Barone non ci sarà traccia. Dove saranno finiti?

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 29 agosto 2023, alle ore 14.45, a La Promessa si respirerà un’aria gelida. Manuel, uscito in volo con il suo aereo, non ha fatto ritorno a casa e non ci saranno notizie del giovane marchese. Don Alonso chiederà aiuto alla Guardia Civile mentre Cruz si preoccuperà sia per suo figlio che per suo padre, che lui sparito nel nulla. Petra comincerà a fare domande a Simona e Candela, dopo averle viste più volte parlare tra loro mentre Teresa e Pia saranno molto strane ma svieranno ogni sospetto dicendo a tutti di sentirsi poco bene a causa di qualcosa che hanno mangiato.

Anticipazioni La Promessa: Manuel è sparito

Manuel voleva fuggire con Jana ma la ragazza, purtroppo per lui, non ha mai letto il suo messaggio e per questo non lo ha raggiunto all’hangar. Il marchese, deluso, ha preso il volo da solo ma non ha più fatto ritorno a La Promessa. Il mattino seguente, alla tenuta comincerà a serpeggiare la preoccupazione per la sua sorte. Don Alonso chiamerà in soccorso la Guardia Civile, che lo informerà quasi subito di aver trovato un aeroplano precipitato a Puebla de Tera. Sarà quello di Manuel?

La Promessa Anticipazioni: Cruz in ansia. Dove sono finiti suo padre e Manuel?

Oltre alla sparizione di Manuel, che potrebbe presto avere una spiegazione, Cruz sarà in ansia per suo padre. Al risveglio non ci sarà più traccia né di Manuel né del Barone. La marchesa si preoccuperà che suo padre non abbia salutato nessuno ma che soprattutto non abbia avvertito della sua partenza all’alba. La cosa le risulterà molto strana anche se il nobile aveva già anticipato di voler andare a trovare degli amici a Cordoba.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia e Teresa si sentono male…

A La Promessa si respira un’aria tetra e Petra si accorgerà che qualcosa non va. La donna comincerà a fare mille domande sia a Simona che a Candela, dopo che le avrà viste confabulare qualcosa tra loro. Intanto Pia e Teresa saranno molto strane ma cercheranno di sviare i sospetti degli altri domestici, confessando di non sentirsi molto bene, a causa di qualcosa che hanno mangiato. Sarà però evidente che le due nascondono qualcosa.

