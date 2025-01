La Promessa Anticipazioni Spagnole: Virtudes confessa tutto. Il suo segreto è terribile!

Anticipazioni TV

Il segreto di Virtudes verrà svelato. Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che il mistero verrà presto svelato nelle puntate della Soap, in arrivo su Rete4. Ma cosa nasconderà la ragazza? Scopriamolo insieme.

Il segreto di Virtudes verrà presto svelato e sarà la stessa ragazza a raccontare tutto a sua madre, che scoprirà tutto prima del loro duro e doloroso faccia a faccia. Nelle prossime puntate de La Promessa molti nodi verranno al pettine anche quelli che vedono protagoniste la cuoca della tenuta e la sua bambina, a cui lei si è riunita dopo anni di lontananza. E le due donne, dopo che questa verità verrà di nuovo alla luce, saranno ancora più unite. Ma cosa succederà? Quale confessione ci sarà?

La Promessa Anticipazioni: Virtudes preoccupa Simona con un grande segreto

Virtudes è un vero enigma e Simona sta soffrendo moltissimo di non sapere cosa stia accadendo con sua figlia e cosa l’abbia turbata così tanto nella vita, da farla diventare fredda e ingestibile. La cuoca sa solo che qualcosa in lei è cambiato da quando è tornato dalla visita (presunta) che ha fatto a suo fratello Antonio. La verità è però ben diversa da quella che la ragazza le ha detto e la sua amica cuoca ha già qualche sospetto. Per questo motivo Candela è finita nel mirino di Virtudes, che le ha intimato di smetterla di mettersi in mezzo a faccende che non la riguardano. Ma nessuna delle due cuoche rinuncerà a scoprire cosa stia accadendo alla giovane e una persona le aiuterà a scoprirlo.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Simona scopre tutta la verità su Virtudes

Alla tenuta arriverà Norberta, la moglie di Antonio. La donna vorrà una volta per tutte dire la verità su sua cognata e confessare alla suocera cosa nasconde sua figlia. Simona ne rimarrà molto scossa da questo racconto ma anche Virtudes sarà molto preoccupata dalla presenza di Norberta. La giovane capirà subito che il suo segreto è stato messo in pericolo e farà di tutto per capire quanto sua madre sappia e se sappia la sua versione o meno. Sì perché nel suo passato c’è un neo terribile e ignobile, che potrebbe davvero metterla così tanto in difficoltà, da farle perdere di nuovo tutto. Ma qual è questo segreto?

La Promessa Trame e Anticipazioni Spagnole: Ecco qual è il segreto di Virtudes

Virtudes scoprirà che Norberta ha raccontato tutto a Simona e in preda alla disperazione incomincerà a raccontare a sua madre tutto. Comincerà nel dirle che suo figlio Adolfo è vivo ma che lei, purtroppo, non può vederlo e stare con lui. I nonni paterni ne hanno preso la custodia dopo aver scoperto che lei si prostituiva in una casa chiusa. Virtudes confesserà che il dolore per la morte di suo marito è stato così grande da farle perdere la testa e farla finire in brutti giri, tali da farla ritrovare a lavorare in un bordello. Scoperta questa verità i suoi suoceri hanno deciso di sottrarle il bambino e di portarlo da loro mentre lei, dopo essersi ripresa un attimo, ha trovato consolazione e protezione da suo fratello.

Simona sarà addolorata per il racconto della figlia ma diversamente da quanto lei credeva avrebbe fatto, la cuoca abbraccerà la ragazza e le prometterà di starle sempre vicino, amandola sempre e comunque. Il suo è un amore incondizionato e lo sarà sempre.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.