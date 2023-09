La Promessa Anticipazioni 21 settembre 2023: Curro affronta Lorenzo. Vuole la verità sul suo passato!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 21 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Curro accetterà il consiglio di Jana e deciderà di affrontare Lorenzo, per sapere la verità sul suo passato.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale il 21 settembre 2023, alle ore 16.20, ci rivelano che Jana spingerà Curro ad affrontare suo padre. Il ragazzo si convincerà a parlare con Lorenzo e a chiedergli spiegazioni sul suo passato e sul perché lo abbia sempre trattato con così tanto disprezzo. Il conte non darà alcuna soddisfazione a suo figlio e anzi finirà per diventare ancora più violento. Intanto Pia parlerà con Gregorio e gli chiederà di smetterla di trattare il personale in modo così dispotico. Il maggiordomo accetterà i consigli della governante e cambierà atteggiamento… ma per quale vera ragione?

Anticipazioni La Promessa: Jana spinge Curro ad affrontare Lorenzo

Jana ha scoperto il terribile passato di Curro e ha sempre più intenzione di rimanere accanto al fratello, qualunque cosa succeda. La cameriera, preoccupata che il giovane subisca ancora le violenze di Lorenzo, lo spingerà ad affrontare il padre. Il giovane conte non dovrà più subire passivamente la cattiveria del suo presunto genitore e dovrà anzi capire il perché di così tanto astio. Curro le darà retta, soprattutto dopo aver passato una tremenda giornata in compagnia de De La Mata e della sua adorata madre.

La Promessa Anticipazioni: Curro affronta Lorenzo ma il risultato è terribile

Curro darà retta ai consigli di Jana e penserà che la cameriera abbia ragione: deve chiarire, una volta per tutte, le cose con suo padre. Il giovane affronterà Lorenzo di petto e gli chiederà di spiegargli come mai, sin dalla sua infanzia, è stato così duro e arcigno con lui. Il conte non darà alcuna soddisfazione al ragazzo anzi lo umilierà ancora una volta, lasciandolo interdetto e senza parole. Il De La Mata gli confesserà di non essere suo padre oppure, per il momento, manterrà il segreto?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia convince Gregorio a trattare meglio i domestici

Tra i domestici c’è grande malcontento. Da quando è arrivato Gregorio, la situazione è diventata insostenibile. Il nuovo maggiordomo non ha solo preso di mira Romulo ma ha anche iniziato a trattare male Jana, Simona e Candela. Quel che è peggio è che sembra averci preso gusto. Pia deciderà di intervenire e gli chiederà di smetterla di trattare i colleghi in modo così dispotico. Le richieste della governante verranno accettate. Inaspettatamente l’uomo le darà retta e questo rallegrerà tutti alla tenuta, marchesa non compresa. Ma perché Gregorio sarà così accondiscendente? Avrà per caso altro in mente o avrà cominciato a provare una certa "simpatia" per Pia?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.20 su Canale5.