La Promessa Anticipazioni 12 giugno 2023: Don Alonso è in bancarotta. Cruz è pronta a tutto per salvare La Promessa!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 12 giugno 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Don Alonso è in bancarotta. Cruz prende in mano la situazione ed è disposta a tutto!

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda il 12 giugno 2023 alle ore 14.45 su Canale5, ci rivelano che Don Alonso rivelerà di essere in bancarotta. Il marchese dovrà confidare alla moglie la sua disastrosa situazione finanziaria. La marchesa inviterà il marito a non perdere le speranze ma soprattutto gli chiederà di non accettare in nessun modo, aiuti da parte di suo padre. Catalina, per una volta, si troverà d'accordo con la matrigna e concorderà con lei che il barone non dovrà essere coinvolto. Cruz deciderà di intervenire personalmente e di trovare lei stessa una soluzione. Intanto la salute di Simona peggiorerà. Jana cercherà di procurarsi l'adrenalina per curare la cuoca ma trovare il farmaco e un medico, continuerà a non essere facile. Leonor, gelosa di Mauro, non smetterà di essere spietata con il cameriere e incontrerà per la prima volta Teresa, la sua rivale.

Cruz pronta a tutto per salvare la sua famiglia: Anticipazioni La Promessa, puntata del 12 giugno 2023

La situazione finanziaria di Don Alonso si rivelerà disastrosa. Il marchese sarà costretto a rivelare alla moglie ma anche alla figlia, di essere in bancarotta. Cruz, che ha spinto Manuel a consolare Jimena, avrà già un piano in mente per salvare la sua famiglia o meglio il buon nome di questa. La marchesa inviterà il marito a non accettare gli aiuti economici del barone e Catalina, per la prima volta, sarà d'accordo con la matrigna. Le due donne si troveranno d'accordo nel non coinvolgere il barone Juan, per evitare di finire nelle mani di uno strozzino ma mentre la bella figlia di Don Alonso penserà solo a salvare la sua casa e tutti i suoi collaboratori, la marchesa avrà uno scopo molto meno nobile: non vorrà in alcun modo rinunciare alle sue ricchezze e alla sua posizione.

Anticipazioni La Promessa: Simona rischia di morire

Le condizioni di salute di Simona saranno ancora molto preoccupanti. Alla cuoca è stata diagnosticata la idropisia e rischia di morire. Jana sarà sempre più convinta di poterle salvare la vita ma per farlo ha bisogno di procurarsi dell'adrenalina. Il farmaco si rivelerà di difficile reperibilità e tutti penseranno di dover dire addio alla cameriera. Cosa si inventerà la protagonista? Troverà un modo per salvare la vita alla buona Simona?

La Promessa Anticipazioni: Leonor faccia a faccia con Teresa

Leonor ha scoperto che Mauro è fidanzato. Alla tenuta non si parlerà d'altro che del fidanzamento del cameriere, sino a ora tenuto segreto. La marchesina Lujan, in preda alla cieca gelosia, continuerà a trattare malissimo il maggiordomo e le cose potrebbero addirittura peggiorare, visto che la giovane incontrerà per la prima volta la bella e buona Teresa, ora al servizio di Jimena. Leonor deciderà di prendersela anche con la nuova domestica o proseguirà a tormentare solo Mauro?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 12 al 16 giugno 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.