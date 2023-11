La Promessa Anticipazioni 20 novembre 2023: Il piano di Lope e Catalina funziona!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 20 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Lope dovrà nascondere, insieme a Simona, l'assenza di Candela ma comincerà a raccogliere i primi proventi della vendita di confetture, portata avanti con Catalina.

Anticipazioni La Promessa: Il business delle confetture dà i suoi primi frutti

Catalina ha scoperto che Lope prepara una confettura favolosa e, decisa a racimolare del denaro per sostenere le finanze della tenuta, ha convinto il cuoco a darle una mano e a prepararne in grande quantità, affinché lei potesse venderle. Un progetto nato con tanti sé e con tanti ma, che però comincerà a fruttare un po’ di guadagno. Non si tratterà di grandi cifre ma la marchesina, con il fiuto per gli affari, potrà dirsi soddisfatta. Catalina informerà subito il suo primo socio, di quello che sta succedendo.

Catalina sarà molto contenta di raggiungere le cucine e di parlare con Lope, a cui racconterà di come il loro business stia dando i primi frutti. La marchesina darà al cuoco i primi proventi della loro attività e gli dirà di essere pronta a fare delle migliorie, per aumentare le vendite e i guadagni. Catalina vuole a tutti i costi avere il denaro sufficiente per assicurare la salvezza delle sue terre, a cui è molto legata.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Lope e Simona chiedono aiuto a Pia

Candela ha lasciato momentaneamente la tenuta, per riprendersi dalla dura verità scoperta su suo marito e sulle bugie raccontante, sino a ora da Simona. La cameriera ha il cuore a pezzi e non è riuscita a stare accanto alla sua amica, che le ha tenuto nascosta una verità molto pesante. Si è così allontanata per qualche giorno. Lope e Simona dovranno però trovare una scusa valida per non far insospettire Gregorio e Petra, sempre in agguato. I due chiederanno a Pia di aiutarli a coprire Candela, che verrà sostituita da Teresa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 20 al 24 novembre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.