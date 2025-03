La Promessa Anticipazioni 16 marzo 2025: Catalina e Adriano sempre più intimi. C'è amore nell'aria?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 16 marzo 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Catalina e Adriano si frequenteranno sempre più assiduamente. I due sono destinati a innamorarsi? Intanto Martina cercherà di abituarsi alla sua nuova vita in manicomio.

Catalina non si curerà, come sempre, delle parole di Cruz e non darà minimamente peso all’idea che la marchesa ha su Adriano anzi nella puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 16 marzo 2025, alle ore 19.35, sarà sempre più evidente che tra la marchesina e il bracciante stia nascendo una grande sintonia, probabile anticamera di un sentimento più forte. Possibile che i due ragazzi si innamorino? Intanto Martina cercherà di abituarsi alla sua nuova vita in manicomio e ringrazierà Juana, la sua compagna di stanza, per averla accolta con affetto e per sostenerla in questo momento difficile. Intanto Jana sarà molto preoccupata di non riuscire a raggiungere Pia nella grotta in cui si è nascosta, dopo aver finto di essersi suicidata. La cameriera troverà sempre più difficoltà a eludere la sorveglianza attenta di Petra, che sospetta qualcosa. Simona sospetterà che i suoceri di Virtudes abbiano qualcosa in mente e che sia per questo che hanno imposto alla figlia una clausola molto dura per riavere Adolfo con lei.

La Promessa Anticipazioni 16 marzo 2025: Catalina e Adriano sempre più uniti

Catalina vuole difendere Martina a ogni costo e per questo è tornata alla tenuta, nonostante la presenza di Cruz, con cui va sempre peggio. Tra lei e la matrigna le cose stanno diventando sempre più difficili; la marchesa ha rimproverato la figliastra per aver assunto Adriano, un uomo per lei rozzo e indegno di lavorare a La Promessa. La figlia di Don Alonso non ha dato peso, minimamente, alle parole della marchesa e anzi ha continuato a frequentare il bracciante, in cui ha trovato un amico… o forse qualcosa di più. I due saranno sempre più uniti e nell’aria sembrerà esserci profumo d’amore. Possibile che Catalina dimentichi Pelayo e si leghi al pupillo di Tadeo?

La Promessa: Jana in ansia per Pia

Jana desidera raggiungere ogni giorno Pia per portarle cibo e acqua ma anche per farle compagnia e sostenerla in questo momento complicato della sua vita. Ma Petra la tiene d’occhio e le impedisce di muoversi liberamente. La cameriera dovrà eludere la sorveglianza della terribile governante e sarà purtroppo molto difficile. Intanto Cruz continuerà a essere sempre più irritata e irascibile, sia a causa dell’assenza di Manuel – di cui non riesce mai ad avere notizie fresche – sia per via di Martina, ormai rinchiusa in manicomio.

Martina tenta di abituarsi alla vita in manicomio nella puntata de La Promessa

Margarita e Ayala hanno accompagnato Martina in manicomio e l’hanno abbandonata là. La ragazza cercherà di abituarsi alla sua nuova vita e ovviamente per lei non sarà facile. L’unica nota positiva sarà la conoscenza di Juana, la sua compagna di stanza, che pare aver subito la sua medesima punizione. La ragazza le darà il suo supporto e le due diventeranno da subito grandi amiche. Intanto Simona sarà furiosa con i suoceri di Virtudes a causa della loro decisione. La cuoca sospetterà che i nonni di Adolfo nascondano qualcosa e che per questo abbiano fatto una richiesta eccessiva alla figlia. Ma cosa avranno in mente? Quale sarà la verità?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.