La Promessa Anticipazioni Spagnole: Pia sposa Gregorio!

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Pia sarà costretta a sposare Gregorio per non perdere il lavoro e non essere umiliata. Ma cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Canale5?

Nonostante la morte del Barone, il suo grande tormento, Pia non troverà pace. Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che la governante dovrà affrontare ancora dure prove, che la metteranno in serio pericolo. La marchesa scoprirà che è ancora incinta e Gregorio correrà in suo soccorso. I due finiranno per sposarsi… saranno costretti a farlo. Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi.

Anticipazioni La Promessa: Pia e Gregorio sempre più vicini

Per Pia le cose continueranno a essere molto complesse. La governante dovrà tenere nascosta la sua gravidanza ai marchesi e non sarà facile mascherare il cambiamento del suo fisico. Purtroppo per lei, Gregorio si è accorto che qualcosa non va in lei e che i suoi improvvisi malori, non possono essere ricondotti alla semplice stanchezza. Il maggiordomo, che negli ultimi tempi si è avvicinato moltissimo a lei, sarà determinante e la salverà da un momento molto critico, che metterà a rischio non solo il suo lavoro ma anche la sua reputazione.

La Promessa Anticipazioni: Gregorio salva Pia dall’ira di Cruz

La marchesa, purtroppo, scoprirà che Pia è ancora incinta. La nobildonna andrà su tutte le furie e giurerà di vendicarsi per il terribile affronto. Sarà a questo punto che Gregorio interverrà in favore della governante e rivelerà alla marchesa di essere lui il padre del bambino che porta in grembo. Cruz imporrà ai due di sistemare la situazione e di sposarsi, pena la perdita del loro lavoro. Pia sarà così costretta a convolare a nozze con il nemico giurato di Romulo.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia e Gregorio si sposano

Nonostante Pia non provi amore nei confronti del suo collega, sarà costretta a seguire gli ordini di Cruz. La governante non vorrà perdere né il suo lavoro né un posto caldo in cui stare e accetterà di sposare Gregorio. Il solo a essere felice sarà il maggiordomo, che sarà chiaramente innamorato – o meglio ossessionato – dalla bella futura mamma. I due avranno una cerimonia discreta e senza tanti fronzoli e tutti alla tenuta si impegneranno a dare il loro contributo. Ma attenzione! Il rapporto tra i novelli sposi prenderà una piega inaspettata e Pia rischierà persino la vita.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.20 su Canale5.