Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 10 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Jana scoprirà che Manuel e Jimena hanno fatto un volo insieme e non riuscirà a nascondere la sua gelosia. Catalina sarà costretta a partecipare alla festa di Cruz.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 il 10 luglio 2023 alle ore 14.45, ci rivelano che Curro sarà costretto a chiedere a Jana perdono. Il ragazzo non smetterà di dimostrare il suo disprezzo per la cameriera che, invece, scoprirà l’orecchino di Jimena sotto l’aereo di Manuel. La giovane restituirà il prezioso alla sua proprietaria ma non riuscirà a nascondere la sua gelosia. Cruz costringerà Mauro ad andare a comprare gli ingredienti per la sua cena francese a La Puebla, con grande disappunto di Simona e Catalina. Don Alonso dovrà convincere sua figlia a presentarsi al ballo, per non indispettire la sua matrigna mentre Pia dovrà subire ancora una volta le angherie di Petra e difendersi dal barone.

Anticipazioni La Promessa: Jana è gelosa di Manuel e Jimena

Manuel ha salvato Jana dalla violenza di Curro e il giovane barone sarà costretto a chiedere scusa, controvoglia, alla cameriera. Jana si renderà sempre più conto che il giovane che crede essere suo fratello, è un ragazzo dispotico e altezzoso ma non avrà alcuna intenzione di mollare la presa su di lui e di rinunciare a scoprire se sia davvero o no il suo amato Marcos. La giovane protagonista de La Promessa si troverà però a dover far fronte a un altro bel problema: il rapporto tra Manuel e Jimena. Jana troverà l’orecchino della nobildonna sotto l’aereo del Lujan e capirà che i due hanno fatto un volo insieme. Senza riuscire a nascondere la sua gelosia, restituirà il prezioso alla sua proprietaria, che si renderà conto che tra la cameriera e Manuel voleranno scintille.

La Promessa Anticipazioni: Catalina costretta a partecipare alla festa di Cruz

Cruz non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua festa di compleanno e ripone molta fiducia in questa serata. Per questo motivo deve essere tutto perfetto, a partire dal cibo. La marchesa costringerà Mauro ad andare a La Puebla per comprare quello che manca per la sua cena francese. Queste richieste faranno infuriare Simona ma anche Catalina, che si troverà a dover pure partecipare alla festa, sebbene non voglia. Don Alonso la pregherà infatti di essere presente e lei non potrà dirgli di no. La sua presenza però porterà una bella sorpresa.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia deve difendersi!

Pia è tornata a casa e Petra non è stata per nulla contenta di riaverla tra i piedi, soprattutto quando era certa di aver finalmente preso il suo posto. Ma ci sarà anche un’altra persona a non essere molto contenta per il suo ritorno: Candela. La cameriera confesserà a Simona di non sopportare che la governante sia andata ad abortire e non riuscirà a guardarla in faccia. Intanto Pia dovrà vedersela anche con il barone, che le chiederà di vedersi da soli. La donna si armerà di coltello, pronta a tutto per difendersi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 10 al 14 luglio 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.