La Promessa Anticipazioni 10 agosto 2023: Pia minaccia il Barone mentre per Jana il tempo stringe!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 10 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Pia minaccerà il Barone dopo averlo visto abbracciare Teresa mentre Manuel sarà pronto a chiedere ufficialmente la mano di Jimena per salvare la tenuta.

Nella puntata de La Promessa, in onda il 10 agosto 2023, alle ore 14.45 su Canale5, Cruz deciderà di rimandare Eugenia in sanatorio, dopo il suo ennesimo scatto d’ira. Jana capirà di non avere più tempo per scoprire la verità. Pia, dopo aver visto il Barone e Teresa abbracciati, affronterà il nobile e lo minaccerà che farà ogni cosa in suo potere per fermarlo mentre Maria si arrabbierà tantissimo con Salvador, che non vorrà rivelarle il vero motivo per cui si comporta in modo strano. Manuel, dopo quello che gli ha rivelato il padre, deciderà di convocare i genitori di Jimena alla tenuta, per chiederle ufficialmente la sua mano.

Anticipazioni La Promessa: Cruz pronta a rimandare in sanatorio Eugenia

Eugenia continua ad avere delle forti crisi nervose e, ormai quasi completamente lucida e non più sedata dal laudano, comincerà a urlare contro suo padre, sua sorella e Don Alonso, di non voler finire uccisa pure lei. Cruz prenderà la decisione di rimandarla in sanatorio e Jana comincerà a tremare. La ragazza capirà di avere molto poco tempo per scoprire la verità su sua madre. Intanto Pia avrà un malore in presenza di Simona e Candela. Quest’ultima, la sola al corrente della sua gravidanza, la coprirà. Padre Camillo invece riceverà una lettera, in cui gli si chiederà di scoprire immediatamente perché Jimena voglia lasciare la tenuta.

La Promessa Anticipazioni: Pia minaccia il Barone

Mauro è molto in ansia per Teresa e lo è anche Pia. I due hanno capito che la cameriera ha ricevuto un’offerta di lavoro a casa del Barone e che lui, presto, cercherà di approfittarsi di lei. Dopo aver visto il nobile abbracciare l’ingenua fanciulla, Pia deciderà di intervenire e minaccerà il nobile di fare qualsiasi cosa in suo potere per fermarlo… per sempre. Intanto Manuel, scoperta una verità agghiacciante, continuerà a confrontarsi con suo padre.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel chiede a Jimena di chiamare i suoi genitori alla tenuta

Manuel ha scoperto una verità agghiacciante e ha finalmente capito perché sua madre e suo padre continuavano a insistere affinché sposasse Jimena. Le nozze dovranno essere celebrate per salvare la tenuta dalla bancarotta. Il ragazzo, ormai convinto di dover accelerare i tempi, chiederà a Jimena di chiamare i suoi genitori a La Promessa, affinché lui possa chiedere la mano della giovane ufficialmente. Intanto Maria si arrabbierà con Salvador. Il ragazzo non vorrà infatti rivelarle il vero motivo per cui, negli ultimi giorni, è nervoso. Si limiterà solo a dirle che qualcosa di molto grave sta per abbattersi su di lui, lasciandola senza parole e in ansia.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.