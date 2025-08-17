La Notte Nel Cuore in pausa anche domenica 17 agosto 2025. Ecco quando tornerà su Canale 5 e cosa succederà

Anticipazioni TV

Salta l'appuntamento con La Notte nel Cuore anche per oggi, domenica 17 agosto 2025. Quando tornerà in onda la dizi e cosa succederà nei prossimi appuntamenti? Ecco tutte le novità in arrivo.

Questa sera, domenica 17 agosto 2025, dovremo ancora fare a meno dell’appuntamento con La Notte nel Cuore. La dizi turca della domenica sera di Canale5 è ancora in pausa estiva e nella serata di oggi il suo posto verrà preso da un match di Coppia Italia tra Milan e Bari. Ma niente paura, lo stop non durerà a lungo e presto vedremo i grandi colpi di scena che ci aspettano nelle prossime puntate. La storia drammatica e passionale dei gemelli Nuh e Melek assumerà sempre più tinte fosche e presto le cose precipiteranno all’improvviso. Ma vediamo insieme cosa succederà e quando torneremo in Cappadocia.

Stop a La Notte nel Cuore anche domenica 17 agosto 2025

La Notte nel Cuore è in pausa estiva e lo stop è destinato a durare ancora un’altra sera, ovvero quella di oggi, domenica 17 agosto 2025. Mediaset ha deciso di non mandare in onda nessuna nuova puntata nella settimana di Ferragosto 2025 e così come ha fatto nel daytime, sospendendo Io sono Farah e mandando le repliche di Beautiful, ha voluto preservare le novità a quando le vacanze saranno finite e si tornerà tutti a casa dalle ferie. Insomma su Canale5 non saranno trasmessi nuovi appuntamenti con le serie turche più amate e questo per non perdere neanche un minuto dei grandi colpi di scena in arrivo. Ma quando si tornerà al palinsesto pre-ferragostiano?

La Notte nel Cuore: ecco quando tornerà la dizi

La Notte nel Cuore si è fermata per ben due settimane ma, per fortuna, tornerà domenica 24 agosto 2025. Inizialmente si vociferava di un ritorno domenica 31 agosto 2025 ma l’attesa è talmente alta che non si può aspettare sino a fine mese. Le vicende di Nuh e Melek, arrivate a un punto di svolta nella puntata del 3 agosto 2025, con la scoperta della gravidanza di Melek e il trauma di Sevilay, che è venuta a sapere di essere stata adottata, hanno cambiato tutto e presto vedremo che conseguenze ci saranno dopo queste novità scoppiettanti. E cominceremo a capirlo dalla prossima domenica, sempre in prima serata su Canale5.

Cosa succederà nelle prossime puntate de La Notte nel Cuore

La Notte nel Cuore dovrebbe farci compagnia per tutto settembre 2025 e dopo questo breve stop estivo non dovrebbero esserci più interruzioni. C’è solo da capire se la dizi continuerà ad andare in onda la domenica o se le verrà riservato un altro giorno dopo il ritorno di Tradimento, previsto sempre per settembre. Quel che è certo è che le prossime puntate saranno ricche di colpi di scena. Non vogliamo farvi tanti spoiler ma vi diciamo che Cihan scoprirà che Melek è incinta e la ragazza penserà persino di abortire dopo che sarà coinvolta in un regolamento di conti, che la porteranno a prendere una pistola e sparare contro il suo amato.

Leggi anche La Notte nel Cuore Anticipazioni: Melek, incinta, spara a Cihan!

Vedremo anche Nuh scoprire di essere malato ma fare pace con Sumru, che invece affronterà un incubo del passato per ben due volte. La donna rischierà di essere violentata e rivedrà il padre dei gemelli. Vedremo anche Esat e Harika affrontare una dura verità così come la bella Esma si troverà ad aprire finalmente il suo cuore, forse inaspettatamente ricambiata. Bünyamin capirà che la sua vita è sempre stata una bugia mentre Tahsin cercherà di aiutare i gemelli così come la loro madre a voltare pagina e cercherà di proteggerli da Samet, desideroso di regolare i conti con tutti e tre. Sevilay crederà a Nuh e i due cercheranno di fuggire insieme ma il destino ha in serbo per loro altre brutte sorprese.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.