La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Nuh è malato e rischia di morire

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate de La Notte nel Cuore scopriremo che Nuh è malato e che purtroppo si tratta di un male molto grave. Il ragazzo rischierà di morire... ma succederà davvero?

La storia dei gemelli Nuh e Melek e della loro madre Sumru ci fa compagnia ogni domenica, nella prima serata di Canale5. La Notte nel Cuore è la nuova serie turca che ha “preso il posto” di Tradimento nel prime time domenicale di Mediaset e pare che ci farà compagnia per tutta l’estate. Usiamo il condizionale perché i cambiamenti di palinsesto – ultimo tra questi l’arrivo improvviso di Io Sono Farah nel daytime – sono molto frequenti e quindi non ci stupiremmo che anche per questa serie possano esserci delle modifiche. A ogni modo è certo che presto ne vedremo veramente delle belle e i giochi si faranno sempre più duri. Non solo perché nella puntata di domenica scorsa, Sevilay ha scoperto di essere adottata e Melek di aspettare un bambino ma anche perché Nuh capirà di essere molto malato, di un male che rischia di non lasciargli scampo. Ma cosa succederà? Ve lo sveliamo.

La Notte nel Cuore: Nuh e Melek ancora nei guai

Vi anticipiamo subito che tra i gemelli e i Sansalan – non tutti ovviamente – i toni si calmeranno. Sì perché tanti nodi verranno al pettine e molte verità saranno svelate e non solo per Sevilay e Melek ma anche per Samet, Cihan e Harika. Gli equilibri vacilleranno ma l’amore trionferà. Le due coppie che hanno mosso le trame della dizi si riavvicineranno e Nuh non potrà negare di amare la bella Sevilay, che otterrà il divorzio dal cugino, mai stato innamorato di lei. Per i gemelli ci sarà però molto da combattere anche perché in Cappadocia arriverà il loro padre Halil e Sumru non ne sarà per nulla contenta. Ma la donna soffrirà tantissimo nel sapere che suo figlio, il suo primogenito maschio, è molto malato.

Ecco che malattia colpirà Nuh nelle prossime puntate de La Notte nel Cuore

Nei prossimi episodi della serie vedremo Nuh sempre più tormentato da strani malori, che lo metteranno ovviamente in allarme. Il ragazzo non capirà cosa gli stia succedendo e si rivolgerà a un medico. La verità gli cadrà addosso come un macigno. Capirà infatti di avere un tumore al cervello e di doversi subito curare. Ormai abbiamo imparato a conoscere Nuh e come noi anche voi sicuramente non sarete stupiti nel vederlo tenere per sé questa verità e non dirla soprattutto a Melek e Sevilay. In realtà con la sua sorella gemella la situazione non sarà rose e fiori e ovviamente c’entrerà la gravidanza della ragazza e il suo rapporto con l’odiato Cihan. Ma cosa gli succederà? Nuh morirà?

La Notte nel Cuore Spoiler: Nuh morirà?

Quanto vi stiamo per dire contiene degli spoiler sul finale de La Notte nel Cuore e quindi vi invitiamo a fermarvi qui se non volete rovinarvi la sorpresa. In caso contrario ecco cosa succederà a Nuh.

La malattia di Nuh verrà scoperta da tutta la sua famiglia e vi riveliamo che il ragazzo faticherà e non poco per curarsi. Nuh vincerà la battaglia ma non la guerra o meglio sfuggirà alla malattia una volta per poi ritrovarsi a doverci fare i conti tempo dopo. Il cancro, battuto una volta, tornerà a tormentarlo nello stesso modo. E che succederà?

Nuh si salverà, state tranquilli. Sarà ovviamente molto provato dal duro periodo che dovrà affrontare ma ne uscirà con le sue gambe e si riunirà non solo alla sua amata Sevilay (che sposerà) ma anche a Melek, che diventerà la signora Sansalan e darà alla luce una bimba meravigliosa.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.