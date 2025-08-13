La Notte nel Cuore Anticipazioni: Melek, incinta, spara a Cihan!

Anticipazioni TV

Nei prossimi episodi de La Notte nel Cuore, Melek vorrà vendicarsi di Cihan e premerà il grilletto contro di lui! Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della dizi, in arrivo prossimamente nella prima serata di Canale5.

La Notte nel Cuore è in pausa estiva e per scoprire cosa succederà a Nuh e Melek dovremo aspettare le prossime settimane. Ma ciò non toglie che noi possiamo già rivelarvi qualche anticipazione su questa dizi che sta appassionando il pubblico di Canale5 nelle prime serate di domenica. Vi spoileriamo che nei prossimi episodi la situazione si farà molto scottante tra Cihan e i gemelli e Melek finirà per fare un gesto folle che le costerà la libertà ma soprattutto la porterà a scontrarsi con il suo amore e a rivelare il segreto che custodisce: è incinta. Ma vediamo insieme cosa succederà prossimamente.

La Notte nel Cuore: Cihan e Nuh alla resa dei conti, Melek perde la testa

Nella puntata de La Notte del cuore del 3 agosto 2025, abbiamo visto Sevilay scoprire di essere stata adottata e dare di matto. La ragazza si è resa conto di avere delle serpi intorno a lei, delle persone in grado di mentirle sin dall’infanzia e di sfruttarla solo per la ricchezza del suo vero padre. La ragazza non ci sta più e per questo, nei prossimi episodi, riallaccerà i rapporti con Nuh, a cui crederà, e cercherà di scappare da lui, lontano dai Sansalan. Cihan purtroppo troverà i due ragazzi e tra lui e il suo rivale scatterà la follia. I due si punteranno una pistola contro e Cihan sparerà a Nuh, ferendolo gravemente e portando con sé Sevilay. Tahsin correrà in soccorso del suo giovane protetto e cercherà di tenere segreto a Melek quello che è successo al fratello. La giovane però lo scoprirà comunque e andrà su tutte le furie, meditando la sua vendetta contro il suo (ex) innamorato.

Melek spara a Cihan nei prossimi episodi de La Notte nel Cuore

Melek scoprirà che Cihan ha sparato a Nuh ma soprattutto vedrà suo fratello steso su un letto, gravemente ferito. Per la ragazza sarà troppo e mediterà vendetta. Lei, che tra i due gemelli è sempre stata la più calma, prenderà una decisione folle. Si impossesserà di una pistola e si dirigerà da Cihan, minacciandolo e accusandolo delle sue malefatte. Il ragazzo, pieno di odio e rancore, la insulterà e soprattutto la sfiderà a sparargli davvero. Melek premerà il grilletto colpendo in pieno petto il giovane e disperandosi subito dopo per quello che ha fatto. La giovane penserà di aver ucciso il Sansalan, correrà via e sarà pronta a costituirsi. Tahsin però le impedirà di fare una sciocchezza e, dopo averle rivelato che il figlio di Samet è ancora vivo, la inviterà a rimanere nascosta nella sua casa. Ma il nascondiglio non durerà a lungo.

La Notte nel Cuore Anticipazioni: Cihan denuncia Melek e la fa arrestare ma...

Cihan subirà un intervento delicato ma si riprenderà. Il suo fastidio verso la Çakirca, un misto di odio e amore, lo porterà a denunciare Melek per tentato omicidio. La gemella di Nuh finirà in carcere e sarà proprio là che rivelerà al fratello di essere incinta e che il padre è, ovviamente, il Sansalan. Sebbene il giovane sia deluso dalla sorella, soprattutto perché gli ha giurato che con Cihan non c’è stato nulla più di un bacio, le prometterà di farsi passare la rabbia e di pensare al bambino in arrivo con grande affetto e ovviamente di darle una mano a crescerlo. Melek continuerà a rimanere in carcere e a trovare il sostengo di sua madre, decisa a fare ammenda dei suoi errori con i suoi primi figli ma anche di Tahsin, loro angelo custode. Ma presto dovrà fare i conti e rivelare il suo segreto anche a Cihan, che avrà una soffiata da parte di Bünyamin, che scoprirà la verità su Melek per caso e ovviamente andrà immediatamente a informare il suo capo. E il confronto da i due (ex) innamorati sarà durissimo!

