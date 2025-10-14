La Notte nel Cuore Anticipazioni 14 ottobre 2025: Tahsin rischia di morire!

Anticipazioni TV

La Notte nel Cuore ci aspetta stasera, martedì 14 ottobre 2025, con un nuovo appassionante appuntamento. Scopriamo insieme le anticipazioni degli episodi di oggi, in onda su Canale5.

La Notte nel Cuore ci aspetta stasera, 14 ottobre 2025, con la sua puntata del martedì sera su Canale5. Il doppio appuntamento settimanale della dizi turca è ormai diventato fisso e probabilmente continuerà così per tutto ottobre, sino all’arrivo di nuovi attesissimi programmi e appassionate fiction, previsti nell’autunno Mediaset. Negli episodi che ci aspettano oggi, alle ore 21.20, Nuh e Melek affronteranno nuovi colpi di scena così come nuove mosse dei loro nemici, pronti a tutto per metterli a tacere insieme a Sumru e Tahsin. Ma cosa succederà? Scopriamolo insieme ma prima, per gustarci ancora di più le trame di questa sera, ecco un riassunto di quanto successo in precedenza.

La Notte nel Cuore: Esat finisce in ospedale, Mesut ha vendicato Esma

Negli episodi de La Notte nel Cuore del 12 ottobre 2025, Esma ed Esat hanno rischiato grosso. La prima, dopo aver scoperto di essere rimasta incinta e aver capito che il Sansalan non l’ha mai amata, ha tentato il suicidio. La famiglia degli albergatori è riuscita a impedire il peggio e Cihan ha promesso alla giovane cameriera di aiutarla e di costringere suo fratello a prendersi le sue responsabilità. A vendicare Esma ci ha pensato il piccolo Mesut, che ha spinto Esat giù dalle scale. Il giovane è caduto giù rovinosamente, complice il fatto che avesse bevuto molto e non avesse equilibrio, finendo in ospedale con una commozione cerebrale. I medici hanno dovuto operarlo mentre Nuh si è affrettato a salvare il giovane Mesut e ad allontanarlo dalla famiglia Sansalan.

Sevilay ha chiarito le cose con Nuh ma ha promesso che alle prossime scenate di gelosia, lei romperà con lui definitivamente. Tahsin ha messo le mani sull’albergo e sulla casa dei Sansalan, imponendo loro lo sfratto. Questo ha fatto infuriare Cihan, che non vuole una nuova lite con Nuh, non dopo che è riuscito a fare pace con Melek. Quest’ultima ha avuto un diverbio piuttosto acceso, con tanto di schiaffo, con Hikmet, che però non è riuscita ad averla vinta con Cihan, pronto a difendere a spada tratta la sua amata. Bünyamin e Canan hanno cominciato a comportarsi da signori ma farsi accettare come nuovi Sansalan non si è rivelato semplice. Tutti li vedono come i servi che sono stati sino a poco tempo prima.

La Notte nel Cuore, ecco cosa succederà nella puntata di oggi 14 ottobre 2025

Negli episodi de La Notte nel Cuore in onda il 14 ottobre 2025 vedremo Harika prendersela con Esma dopo aver visto la ragazza rientrare in una stanza privata dell’ospedale. Cihan interverrà per difendere la giovane e proporrà, insieme a Melek, una tregua alle famiglie. Tahsin rivelerà alla giovane fisioterapista di essere pronto a fare pace e, dopo aver riunito i suoi cari, discuterà insieme a loro il da farsi. Tutti si diranno disposti a un accordo con i Sansalan. In cambio Tahsin chiederà a Samet di concedere il divorzio a Sumru e di farlo immediatamente. Il patriarca della casata degli albergatori cederà e firmerà le carte senza grandi obiezioni, soprattutto perché – così facendo – avrà indietro la sua villa e l’albergo tornerà di proprietà di entrambi i soci, cambiando di nuovo il nome, stavolta in Yenisans Hotel. Per suggellare il tutto verrà organizzata una cena a cui Tahsin non si presenterà. Di lui si perderanno le tracce.

Durante la serata, Nuh riceverà una chiamata da parte di Serhan, che lo metterà in guardia dai pericoli che Tahsin sta correndo. La sua automobile sarà ritrovata vuota con tre fori di proiettile e delle tracce di sangue. Il gemello di Melek se la prenderà subito con i Sansalan e incolperà Samet. Melek sarà molto preoccupata ma Cihan la rassicurerà promettendole di risolvere la situazione di collaborare con la polizia. Tahsin verrà ritrovato vivo ma malconcio; l’imprenditore dovrà subire un delicato intervento e rischierà di morire. Nihayet cercherà di capire se Samet sia il responsabile ma lui negherà. La donna comincerà quindi a sospettare di Hikmet, di cui anche Cihan non si fiderà. Il giovane deciderà di seguire la zia quando la vedrà uscire di notte dalla villa. Sarà lei la vera colpevole?

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.